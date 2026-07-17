Jugadores de España se desbordan en elogios para Messi

Los seleccionados españoles confesaron con qué jugador les gustaría cambiar su camisola.

El medio digital español Mundo Deportivo tuvo sendas entrevistas con jugadores de la Selección Nacional de España, las cuales fueron lanzadas el jueves y donde los seleccionados europeos se refieren a un tema especial: ¿Con quién cambiarían camisola en el Mundial 2026?

En el video aparecen Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Pedro Porro, Erik García y Dani Olmo, y todos coinciden en cambiar la camisola con Lionel Messi, el estandarte argentino y figura histórica del F. C. Barcelona.

"Con Messi en la final", fue la respuesta de Lamine Yamal, actual figura del Barcelona, y el llamado a ser el heredero de Lionel en el cuadro culé. Y parece que los astros están alineados para que ese momento ocurra, ya que el futbol los pone por primera ve en un duelo cara a cara en la máxima cita del futbol.

Luego, las respuestas de Cubarsí, Porro, García y Olmo fueron idénticas, es decir, cambiarían su camisola con Lionel Messi.

Dolor y gloria de Lionel Messi en el MetLife Stadium de Nueva York Lionel Messi regresa al MetLife Stadium en busca de su segunda corona mundial, donde hace diez años anunció que renunciaba a la “Albiceleste”.

Un enfrentamiento ante "Leo"

Las entrevistas fueron grabadas con anterioridad y por ende se les hizo l pregunta si ellos se imaginaban un duelo ante Messi, sin saber, que los caminos harías que tanto España y Argentina se cruzaran en la final del Mundial 2026.

"¿Te has imaginado enfrentándote a ‘Leo’?", fue la siguiente interrogante, a lo que Pau Cubarsí dijo: "Me lo he imaginado, al final es mí ídolo de la infancia, no lo he podido conocer nunca en persona, y poder jugar con él en el campo me hubiese gustado más si hubiera sido en mi equipo, pero si lo tengo de frente pues dar el máximo".

Erick García, respondió: "Me gustaría enfrentarme a Argentina en parte por poderme enfrentarme a él, porque nunca lo he vivido y la verdad sería un sueño enfrentarme a él".

A Lamine Yamal le consultaron de cómo ha visto el Mundial de Messi, y el jugador del Barcelona se decantó en elogios para el "10": "El Mundial de Messi es increíble. Todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba este nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él".

Españoles y argentinos se miden este domingo 19 de julio a las 13:00 horas de Guatemala en el MetLife Stadium de Nueva York por el premio más importante de la historia del futbol: El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA.

@mundodeportivo ❤️ Pura admiración por Leo Messi 🗞️ En entrevistas concedidas a @mundodeportivo a lo largo del Mundial, antes de las semifinales, varios jugadores de España dejaron claro su deseo de coincidir con el mejor jugador de todos los tiempos 💬 Cubarsí: "Es mi ídolo de la infancia" 💬 Baena: "Sería un sueño poder jugar contra él" 💬 Eric: "Sería un sueño jugar para el mejor jugador que he visto" 💬 Lamine: "El Mundial de Messi es increíble. Me alegro mucho por él" #messi #leomessi #argentina #lamineyamal #españa ♬ sonido original - Mundo Deportivo - Mundo Deportivo

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