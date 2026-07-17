La Terminal se viste de albiceleste por apoyo a Lionel Messi

Comerciantes y compradores sustituyen sus ropas habituales por el dorsal número diez del astro argentino.

El mercado de La Terminal, el mayor centro de abastos de la capital guatemalteca, amaneció el pasado miércoles cubierto por camisetas de la selección de Argentina y del Inter de Miami, en una muestra de apoyo masivo al futbolista Lionel Messi, quien disputará el domingo la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 a las 13:00 hora de Guatemala.

Cargadores, repartidores de comida, expendedores de productos cárnicos, de mariscos y compradores sustituyen sus ropas habituales por el dorsal número diez del astro argentino, a quien apoyaron durante la famosa semifinal ante Inglaterra.

El ambiente habitual de los pasillos del mercado quedó desplazado por el flujo constante de trabajadores y clientes que exhiben los colores del único equipo latinoamericano que sigue en la competición internacional.

La Terminal, un complejo comercial de alto impacto socioeconómico situado a unos tres kilómetros al sur del centro histórico de la capital que alberga diariamente a más de 20 mil comerciantes, registra un notable incremento en la venta de indumentaria deportiva debido a la coyuntura futbolística.

Las réplicas de las equipaciones se comercializan a precios que oscilan entre los 60 y 85 quetzales, según la calidad de las imitaciones.

Aficionados de Guatemala apoyan a Lionel Messi en La Terminal - EFE

Venta de camisolas

"Nosotros aquí en el mercado La Terminal hemos estado vendiendo la playera; tenemos de Argentina, Brasil, España, y pues ahorita con esto de la fiebre hemos estado vendiendo más la de Argentina, que es la que todos le vamos a Messi", explicó a EFE la comerciante Susana Roldán, quien confirmó que la demanda ha sido excelente para el sector.

"Desde que tengo uso de razón le voy a Argentina porque es un país bueno, lindo y pues aquí todos lo apoyamos. Sí tiene para ser campeón otra vez porque es el último Mundial de Messi", declaró por su parte la comerciante Kelly Sebastián López.

La afinidad de los aficionados locales con el combinado sudamericano responde tanto a la representación geográfica continental como a la admiración de figuras históricas y contemporáneas.

"Tenía yo 11 años en España 82 y mi jugador favorito era Maradona. Como él era zurdo y yo soy zurdo, siempre he admirado a los zurdos; hoy en día admiro a Messi", explicó el comprador Byron Barrientos.

Aficionados de Messi lo apoyan desde Guatemala - EFE

*Información EFE.

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