Tekashi 6ix9ine pierde su casa tras esta apuesta que hizo en el Mundial 2026

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine protagonizó uno de los momentos más comentados fuera de la cancha al perder una millonaria apuesta.

La semifinal del Mundial 2026 no solo dejó a España como finalista, sino también una de las historias más virales del torneo. El rapero Tekashi 6ix9ine, conocido por sus polémicas dentro y fuera de la música, perdió una apuesta que incluía su casa y 200 mil dólares en efectivo luego de que Francia fuera derrotada 2-0 por la selección española.

Horas antes del encuentro disputado en el AT&T Stadium, el artista publicó varios videos en sus redes sociales mostrando una confianza absoluta en el triunfo francés. Incluso calificó la apuesta como "dinero gratis" y aseguró que era "la apuesta más fácil de toda su vida".

Sin embargo, el partido tomó un rumbo completamente distinto al esperado, lo cual sorprendió. España dominó el encuentro y consiguió una sólida victoria por 2-0, resultado que eliminó a Francia del Mundial 2026 y convirtió la millonaria apuesta del rapero en una pérdida histórica.

Tras confirmarse el resultado, las publicaciones del cantante se viralizaron rápidamente en redes. Miles de usuarios comenzaron a compartir los videos en los que presumía su apuesta, acompañándolos con memes, burlas y comentarios sobre el inesperado desenlace.

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Aunque el propio Tekashi no ha revelado públicamente todos los detalles sobre cómo se ejecutó la apuesta ni ha mostrado pruebas del proceso de pago, la noticia ha generado un enorme impacto en redes sociales. Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández, nació en Nueva York y alcanzó la fama mundial en 2017 gracias al éxito de canciones como "Gummo", que rápidamente se convirtió en un fenómeno del rap.

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Su imagen, caracterizada por el cabello con colores llamativos, numerosos tatuajes, incluido el número 69 repetido en distintas partes de su cuerpo, y una personalidad provocadora, lo convirtió en una figura imposible de ignorar. A lo largo de su carrera ha estado envuelto en múltiples controversias, incluyendo problemas legales, arrestos y una mediática colaboración con las autoridades estadounidenses que dividió a la industria musical y a sus seguidores.

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