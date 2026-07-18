¿Argentina hará historia? Las selecciones que lograron ganar dos Mundiales consecutivos

Argentina está a 90 minutos de lograr una hazaña que muy pocas selecciones han conseguido. Si derrota a España en la final del Mundial 2026, la Albiceleste ingresará a un exclusivo grupo de campeones consecutivos.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del futbol mundial. También podría marcar un capítulo histórico para la Albiceleste, que tiene la oportunidad de convertirse en la tercera selección en conquistar dos Copas del Mundo de manera consecutiva.

Después de coronarse en Catar 2022, el equipo dirigido por Lionel Scaloni vuelve a disputar una final mundialista y está a un solo triunfo de alcanzar una hazaña que únicamente Italia y Brasil han conseguido desde que comenzó la Copa del Mundo en 1930.

Solo dos selecciones lograron el bicampeonato

A lo largo de casi un siglo de historia de los Mundiales, únicamente dos países lograron defender exitosamente el título.

La primera fue Italia, que conquistó las ediciones de 1934 y 1938 bajo la dirección de Vittorio Pozzo. Aquella generación derrotó a Checoslovaquia en la final de 1934 y cuatro años después venció a Hungría para conquistar su segundo campeonato consecutivo.

Más de dos décadas después llegó el turno de Brasil. La Canarinha levantó el trofeo en Suecia 1958 con un joven Pelé como figura y repitió la hazaña en Chile 1962, convirtiéndose en la única selección sudamericana que ha logrado defender exitosamente un título mundial.

Desde entonces, ninguna otra selección ha conseguido repetir como campeona del mundo.

Las selecciones que llegaron a finales consecutivas

Aunque solo Italia y Brasil consiguieron ser bicampeones, otras selecciones sí lograron disputar finales consecutivas.

Alemania alcanzó tres finales seguidas: perdió las de España 1982 frente a Italia y México 1986 ante Argentina, pero finalmente conquistó el título en Italia 1990 al derrotar a la Albiceleste.

Países Bajos también jugó dos finales consecutivas en 1974 y 1978, aunque cayó frente a Alemania y Argentina, respectivamente.

Más recientemente, Francia disputó las finales de Rusia 2018 y Catar 2022. Ganó la primera frente a Croacia, pero perdió la segunda precisamente contra Argentina en una de las finales más emocionantes de la historia.

Argentina quiere escribir una nueva página

La Albiceleste ya forma parte del reducido grupo de selecciones que alcanzaron dos finales consecutivas.

Tras conquistar el Mundial de Catar 2022 frente a Francia, ahora buscará revalidar el título en el Mundial 2026 enfrentando a España.

Selección de Argentina, Mundial 2026 - EFE

Si consigue la victoria, Argentina obtendrá su cuarta Copa del Mundo y romperá una sequía de 64 años sin que una selección consiga defender exitosamente el campeonato mundial, algo que Brasil logró por última vez en 1962.

España quiere impedir la hazaña

Del otro lado estará una selección española que también persigue un objetivo histórico.

La Roja aspira a conquistar el segundo Mundial de su historia, luego del obtenido en Sudáfrica 2010, de la mano de una generación encabezada por Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri y otros futbolistas que han brillado durante el torneo.

Selección de España - Foto EFE

España eliminó a Francia en semifinales y llega con la intención de impedir que Argentina se una al exclusivo grupo de los bicampeones mundiales.

Una final para la historia

Más allá del resultado, la final del Mundial 2026 ya ocupa un lugar especial en la historia del futbol.

Argentina intentará convertirse en la primera selección del siglo XXI en defender exitosamente un título mundial y apenas la tercera en lograr dos campeonatos consecutivos.

España, en cambio, buscará frustrar esa hazaña y volver a conquistar la Copa del Mundo 16 años después de su primer título.

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