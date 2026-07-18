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Aymeric Laporte cuestiona el arbitraje antes de la final del Mundial

por Christoper Chang
Aymeric Laporte, defensa de la Selección de España - EFE
Aymeric Laporte, defensa de la Selección de España / FOTO: Agencia EFE

Las declaraciones de Aymeric Laporte antes de la final del Mundial no pasaron desapercibidas. El defensor español cuestionó el arbitraje y aseguró que con Argentina “se dejan pasar muchas cosas”.

En la antesala de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, Aymeric Laporte dejó unas declaraciones que han generado un intenso debate al referirse al estilo de juego de la selección albiceleste y al criterio arbitral mostrado durante el torneo. En una entrevista concedida a Diario Marca durante el Media Day, el defensor franco-español aseguró que no le inquieta la intensidad del rival, siempre y cuando los árbitros hagan cumplir el reglamento.

El zaguero fue consultado sobre la supuesta agresividad de Argentina en los encuentros y respondió con firmeza: "No me preocupa en absoluto la agresividad dentro de lo que es el fútbol. Si es consentida y el árbitro hace su trabajo, no tengo ningún problema". Sin embargo, Laporte fue más allá al cuestionar algunas decisiones arbitrales que, a su juicio, han favorecido que ciertas acciones pasen desapercibidas. "Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados. Eso en el fútbol no se debería permitir, especialmente en competiciones tan grandes, porque te puede desestabilizar y cabrear. Es parte del trabajo del árbitro controlar estas cosas para que no le coman la tostada", expresó.

Laporte confía en que los árbitros tomen cartas en el asunto

El defensor también subrayó que el comportamiento de los árbitros podría ser determinante en un partido de semejante magnitud. "Si un jugador o dos pueden hacerlo, el partido va a ser un descontrol. Nosotros desde el principio del torneo hemos sido un equipo bastante noble en ese sentido. No somos de golpear al rival ni de hacer faltas locas. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en este partido. Pero sí es verdad que dependerá mucho del arbitraje", sentenció el futbolista, dejando claro que España buscará mantener su estilo sin caer en provocaciones.

La esperada final del Mundial 2026 se disputará este domingo 19 de julio a las 13:00 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. España intentará conquistar su segunda Copa del Mundo, mientras que Argentina buscará sumar la cuarta estrella a su historia. Con este escenario, las palabras de Laporte añaden un ingrediente extra a un duelo que promete emociones dentro y fuera del terreno de juego.

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Aymeric Laporte, defensa de la Selección de España - Agencia EFE
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