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Bukayo Saka inmortaliza su nombre con un récord en el Mundial

por Oliver Paniagua
Bukayo Saka marca el gol 300 del Mundial 2026., EFE.
Bukayo Saka marca el gol 300 del Mundial 2026. / FOTO: EFE.

Bukayo Saka protagoniza una actuación histórica que quedará en los registros de la Copa del Mundo.

Bukayo Saka protagonizó una actuación histórica con Inglaterra en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026. El delantero marcó un hat-trick ante Francia y, además, uno de sus goles se convirtió en el número 300 de la Copa del Mundo.

Saka alcanzó la cifra histórica durante el encuentro disputado este 18 de julio y se convirtió en el segundo futbolista en marcar tres goles en un partido por el tercer puesto de un Mundial. El único antecedente era el del francés Just Fontaine, quien consiguió esta hazaña en 1958.

El atacante inglés también se convirtió en el cuarto jugador de Inglaterra en marcar un hat-trick en una Copa del Mundo. Antes lo habían conseguido Geoff Hurst en 1966, Gary Lineker en 1986 y Harry Kane en 2018.

Su triplete 

Su actuación también puso fin a una larga espera para Francia. Saka se convirtió en apenas el segundo futbolista que logra marcar tres goles contra la selección francesa en un partido mundialista. El primero había sido Pelé, quien consiguió un hat-trick ante Francia durante el Mundial de 1958.

De esta manera, la actuación del delantero inglés quedó marcada por varios registros históricos. Su triplete no solo contribuyó al resultado de Inglaterra en el partido por el tercer lugar, sino que también lo inscribió en distintas listas de récords de la Copa del Mundo.

Además, uno de sus tantos tuvo un valor estadístico adicional al convertirse en el gol número 300 del Mundial 2026. Una actuación que convirtió a Saka en uno de los grandes protagonistas de la jornada y dejó su nombre ligado a varios momentos históricos del torneo.

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