Ester Expósito acapara miradas con sus gestos en el Francia vs Inglaterra del Mundial 2026

La actriz española asistió al partido entre Francia e Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026 y sus reacciones desde las gradas desataron todo tipo de comentarios en redes sociales.

La actriz española Ester Expósito fue una de las invitadas más comentadas en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra. Su presencia en el Hard Rock Stadium de Miami no pasó desapercibida y, durante la transmisión televisiva, las cámaras captaron varias de sus reacciones mientras seguía el intenso encuentro desde las tribunas.

Los videos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y miles de aficionados comentaron sus gestos durante el compromiso, convirtiéndola en una de las tendencias del día.

Las cámaras la enfocaron varias veces

Durante distintos momentos del encuentro, la realización internacional mostró a Ester Expósito observando atentamente el desarrollo del partido.

Sus expresiones, que alternaban entre sorpresa, tensión y preocupación, fueron compartidas por usuarios en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde rápidamente aparecieron memes y comentarios sobre la actriz.

Las imágenes cobraron aún mayor relevancia debido a los rumores que desde hace varios días circulan sobre una supuesta relación sentimental con el delantero francés Kylian Mbappé.

Los rumores sobre Mbappé

La presencia de la actriz en Miami alimentó nuevamente las especulaciones en redes sociales.

Varios usuarios interpretaron que Ester Expósito acudió al estadio para apoyar a la selección francesa y, especialmente, a Mbappé, aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación sentimental.

En los últimos días también surgieron versiones sobre una presunta ruptura entre ambos. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme esos rumores, por lo que continúan siendo simples especulaciones difundidas en redes sociales y algunos medios de entretenimiento.

Un partido lleno de emociones

El duelo por el tercer lugar terminó convirtiéndose en uno de los encuentros más emocionantes del Mundial 2026.

Inglaterra tomó una amplia ventaja durante la primera mitad, pero Francia reaccionó en el complemento de la mano de Kylian Mbappé, quien marcó dos goles y lideró la remontada parcial de los franceses.

A pesar del esfuerzo, los ingleses lograron conservar la ventaja y se quedaron con el tercer puesto tras imponerse 5-3 en un vibrante encuentro disputado en Miami.

Las redes reaccionan

Después de cada aparición de Ester Expósito en la transmisión oficial, las publicaciones comenzaron a multiplicarse.

Algunos usuarios destacaron que la actriz vivía el partido con evidente intensidad, mientras que otros bromearon sobre sus gestos cada vez que Francia generaba una ocasión de peligro o sufría en defensa.

Las imágenes fueron ampliamente compartidas por cuentas deportivas y de entretenimiento, convirtiendo a la española en una de las celebridades más comentadas durante la jornada.

Una invitada de lujo antes de la gran final

El encuentro entre Francia e Inglaterra reunió a miles de aficionados y diversas personalidades del deporte y el espectáculo, como parte de las actividades previas a la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

La presencia de Ester Expósito añadió un ingrediente extra al partido y volvió a demostrar cómo las figuras del entretenimiento también se convierten en protagonistas durante la máxima cita del futbol mundial.

Mientras las redes continúan comentando sus reacciones desde las gradas, la actriz sigue siendo una de las celebridades más observadas durante el cierre del Mundial 2026, en una edición donde el deporte y el espectáculo han vuelto a encontrarse dentro y fuera de la cancha.

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