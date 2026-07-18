La historia detrás de “Cucu, Cucurella”; la canción que acompaña a España en el Mundial 2026

La melodía se escucha en estadios, celebraciones y videos de miles de aficionados españoles, pero su historia comenzó mucho antes del Mundial 2026.

Marc Cucurella se ha convertido en uno de los futbolistas más reconocibles de la Selección de España durante el Mundial 2026. Su rendimiento, su carácter y su inconfundible cabellera lo han transformado en uno de los jugadores más queridos por la afición, pero su popularidad también está relacionada con una canción que comenzó en las gradas del Chelsea y terminó convirtiéndose en un fenómeno internacional.

El cántico conocido como "Cucu, Cucurella" acompaña al lateral español en los estadios, las celebraciones y las redes sociales. Su letra mezcla referencias a la paella, la cerveza Estrella, el tamaño de su cabello y una inesperada advertencia dirigida al delantero noruego Erling Haaland.

Sin embargo, la canción que hoy interpretan los seguidores españoles no nació de una sola persona. Su historia tiene dos etapas: primero apareció un breve cántico entre los aficionados del Chelsea y posteriormente el músico y creador de contenido Adri Navarro lo convirtió en una versión más extensa en español.

El primer cántico nació entre los aficionados del Chelsea

El origen se remonta al verano de 2022, cuando Marc Cucurella dejó el Brighton para incorporarse al Chelsea.

Poco después de su llegada a Stamford Bridge, los aficionados londinenses comenzaron a dedicarle un cántico inspirado en elementos asociados de manera estereotipada con España: la paella y la cerveza Estrella. También incluyeron una referencia a la abundante y rizada cabellera del defensor.

La melodía utilizada fue la de "La Bamba", canción tradicional mexicana popularizada internacionalmente por Ritchie Valens en 1958. Esa base musical ya había sido empleada en otros cánticos del futbol inglés por su ritmo sencillo y facilidad para repetirla desde las tribunas.

El apellido del futbolista encajaba fácilmente con palabras como "paella" y "Estrella", por lo que el estribillo se extendió rápidamente entre los seguidores del equipo inglés.

Adri Navarro creó una versión más larga

La transformación del cántico en una canción completa estuvo a cargo del músico y creador de contenido español Adri Navarro.

Navarro escuchó la versión utilizada por los aficionados del Chelsea y decidió adaptarla al español, añadir nuevas estrofas y convertirla en un tema con una estructura más extensa. La canción, titulada "Cucu Cucurella", fue publicada en septiembre de 2022, semanas después de la llegada del futbolista al club londinense.

El creador aprovechó las rimas del apellido del defensor con "paella" y "Estrella", pero también agregó referencias a su trayectoria deportiva, su personalidad y su capacidad para enfrentarse a los delanteros más peligrosos.

Por ello, aunque el estribillo inicial surgió entre los aficionados del Chelsea, Adri Navarro es considerado el autor de la versión española que posteriormente se volvió viral.

¿Por qué aparece Haaland en la canción?

Una de las partes más conocidas menciona a Erling Haaland y sugiere, en tono de broma, que el delantero noruego debería temer la llegada de Cucurella.

Navarro eligió a Haaland porque en 2022 ya era una de las figuras más intimidantes de la Premier League. El atacante acababa de incorporarse al Manchester City y representaba el desafío más difícil para cualquier defensor del campeonato inglés.

La frase no surgió de una rivalidad personal entre ambos jugadores. Su intención era destacar, mediante una exageración humorística, que Cucurella podía enfrentarse incluso a uno de los delanteros más poderosos del mundo.

El propio lateral explicó posteriormente que la mención debía entenderse como una broma y un reconocimiento a la peligrosidad del noruego. Cucurella aseguró que todo formaba parte de la diversión que rodea al futbol.

La Eurocopa 2024 convirtió el tema en un fenómeno

Aunque la canción circulaba desde 2022, su verdadera explosión llegó durante la Eurocopa 2024.

Cucurella se convirtió en una de las principales sorpresas de España y fue titular durante la campaña que terminó con La Roja conquistando el campeonato. Su entrega defensiva, su personalidad y sus actuaciones en los partidos decisivos hicieron que el público español adoptara definitivamente el tema.

Tras ganar la final, el propio jugador cantó la versión en español durante las celebraciones. Los videos se difundieron masivamente y transformaron el estribillo en uno de los sonidos deportivos más populares del verano europeo.

Desde entonces, la canción quedó ligada a cada convocatoria y aparición del lateral con la Selección de España.

El creador incluso se tatuó su nombre

Adri Navarro ha contado que todavía no conoce personalmente a Cucurella, aunque sí tuvo comunicación con Claudia Rodríguez, esposa del futbolista.

La admiración del músico llegó al punto de tatuarse el nombre del defensor, una decisión que volvió a llamar la atención cuando fue entrevistado por medios españoles durante el Mundial 2026.

Navarro también reconoció que nunca imaginó que una adaptación realizada para redes sociales terminaría siendo cantada por miles de aficionados y por el propio protagonista.

Una canción que acompaña a España en el Mundial 2026

Cuatro años después de su publicación, el tema ha encontrado una nueva vida durante el Mundial 2026.

Cada actuación de Cucurella provoca que el cántico vuelva a escucharse en las tribunas y se multiplique en TikTok, Instagram y otras plataformas. La melodía también se ha convertido en una forma de reconocer a un jugador que conecta con los aficionados por su esfuerzo, espontaneidad y particular imagen.

La historia de la canción demuestra cómo un breve cántico creado en las gradas inglesas puede transformarse en una pieza viral, cruzar fronteras y convertirse en uno de los símbolos de una selección nacional.

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