El emotivo mensaje con el que Mbappé despide a Deschamps

El capitán francés dedicó un emotivo mensaje al entrenador que dejará el banquillo de Les Bleus tras el partido por el tercer lugar del Mundial 2026, cerrando una era de 14 años marcada por títulos y grandes noches.

Kylian Mbappé dedicó un mensaje cargado de emoción a Didier Deschamps, el entrenador que marcó una de las etapas más exitosas en la historia reciente de la selección francesa y que cerrará su ciclo al frente de Les Bleus después del partido por el tercer lugar del Mundial 2026.

"Hoy es tu último baile. Tú que nos has dado tanto", escribió el capitán francés en sus redes sociales, donde agradeció al técnico que estuvo a cargo de la selección durante 14 años y que fue una figura fundamental en su crecimiento como futbolista.

Mbappé destacó la importancia de Deschamps en la transformación del equipo nacional: "Poner palabras a lo que has aportado durante 14 años es muy difícil, tanto has sido un actor mayor del renacimiento de este equipo. La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello".

El legado de Deschamps en Francia está marcado por una etapa histórica. Desde que asumió el cargo en 2012, convirtió a Les Bleus en protagonistas permanentes del futbol mundial. Bajo su conducción, Francia conquistó el Mundial de Rusia 2018, alcanzó la final de Qatar 2022 y se mantuvo entre las selecciones más competitivas del planeta.

Además, Deschamps consiguió algo que pocos han logrado: levantar la Copa del Mundo como jugador y como entrenador. En 1998 fue campeón con Francia dentro del campo y dos décadas después repitió la hazaña desde el banquillo.

La despedida de Mbappé tiene un significado especial porque Deschamps fue el técnico que apostó por él cuando apenas era una joven promesa. Bajo su mando, el delantero disputó tres Mundiales, ganó el título en 2018 y se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la historia del torneo.

En el Mundial 2026, Mbappé volvió a demostrar su jerarquía. El delantero francés llegó al partido por el tercer lugar como uno de los máximos goleadores del torneo, con ocho tantos, y se mantiene en la pelea por la Bota de Oro junto a Lionel Messi.

"Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las más grandes leyendas de nuestro país, y solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos. Te deseo lo mejor en tu nueva aventura, y gracias de nuevo por todo lo que has aportado a esta camiseta que tanto significa para nosotros", finalizó Mbappé su mensaje que resume la relación entre dos figuras que marcaron una época dorada para el futbol francés.

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