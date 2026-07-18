Mbappé se convierte por ahora en el máximo goleador de la historia de los Mundiales

Mbappé supera a Messi como máximo goleador de los Mundiales: ¿cuántos goles necesita el argentino para igualarlo?

Kylian Mbappé se convirtió por ahora en el máximo goleador de la historia de los Mundiales tras marcar dos goles contra Inglaterra en el partido por el tercer lugar de la Copa Mundial 2026. El delantero francés llegó a 22 anotaciones y superó las 21 que suma Lionel Messi.

El francés alcanzó esta cifra en apenas tres participaciones mundialistas. Marcó cuatro goles en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y 10 en la actual edición, donde también terminó como líder de la tabla de goleadores.

Messi, quien disputará este domingo 19 de julio la final del Mundial con Argentina frente a España, todavía puede recuperar el primer lugar. El capitán argentino necesita marcar un gol para igualar los 22 tantos de Mbappé y mantener abierta la lucha por el récord de máximo goleador en la historia de la competición.

Bota de Oro del Mundial 2026

La diferencia entre ambos también se refleja en la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026. Mbappé terminó su participación con 10 goles, mientras que Messi llega a la final con ocho anotaciones. Por ello, el argentino necesita marcar dos veces para igualar al francés en la clasificación de goleadores de esta edición.

De esta manera, la final entre Argentina y España podría tener un atractivo adicional al título mundial. Messi tendrá la oportunidad de acercarse o igualar los registros de Mbappé, quien actualmente lidera tanto la clasificación histórica de goleadores de los Mundiales como la tabla de anotadores de la edición 2026.

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