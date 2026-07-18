 Mensaje de Nadal a España antes de la final del Mundial
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El emotivo mensaje de Rafa Nadal que ilusiona a España antes de la final del Mundial

por Christoper Chang
Rafa Nadal con el trofeo del Mundial de Sudáfrica 2010 - Selección Española
Rafa Nadal con el trofeo del Mundial de Sudáfrica 2010 / FOTO: Selección Española de Fútbol

A horas de la final del Mundial, Rafa Nadal publicó un mensaje de apoyo a la selección española y evocó la inolvidable conquista de 2010.

Rafa Nadal volvió a demostrar su cercanía con el deporte español al enviar un emotivo mensaje de apoyo a la selección de España antes de disputar la final del Mundial frente a Argentina. A través de una publicación en Instagram, el extenista recordó su estrecha relación con el fútbol y expresó su ilusión por ver al combinado nacional luchar por un nuevo título. El mensaje estuvo acompañado de varias fotografías, entre ellas algunas de su presencia en la final del Mundial de Sudáfrica 2010, un recuerdo que sigue muy presente en su memoria.

"Desde pequeño, el fútbol ha sido una de mis grandes pasiones. Siempre he disfrutado jugando, viendo partidos y apoyando a nuestra selección", escribió Nadal en el inicio de su publicación. La leyenda del tenis aprovechó la ocasión para transmitir confianza y respaldo al equipo dirigido por Luis de la Fuente, que afronta uno de los encuentros más importantes de su historia con la posibilidad de conquistar una nueva estrella para el fútbol español.

Nadal, leyenda del deporte español

El ganador de 22 títulos de Grand Slam también evocó la inolvidable conquista del Mundial de 2010, una experiencia que vivió en primera persona y que calificó como uno de los momentos más especiales de su trayectoria como aficionado. "Todavía recuerdo la emoción de vivir en Sudáfrica la final de 2010. ¡Nunca lo olvidaremos!", afirmó. Las imágenes compartidas por Nadal durante aquella histórica jornada reforzaron el tono nostálgico y esperanzador de un mensaje que rápidamente despertó la reacción de miles de seguidores.

Antes de concluir, Nadal dedicó unas palabras tanto a España como a su rival, mostrando respeto por la selección argentina sin dejar de expresar su deseo de ver triunfar al conjunto español. "Mañana tenemos otra oportunidad de disfrutar de uno de esos partidos que hacen historia ante una selección y un país, Argentina, al que respeto y admiro mucho. ¡Muchísima suerte! ¡Vamos, España!", escribió.

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Rafael Nadal fue uno de los deportistas que se retiró en 2024 - EFE
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