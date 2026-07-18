Parlamentario sugiere que Inglaterra abandone la FIFA

Sir Ed Davey pidió que Inglaterra abandone la FIFA y acusó a Gianni Infantino de haber “cruzado una línea roja tras otra”, al “destruir la integridad del deporte más hermoso del mundo”.

Las críticas hacia la FIFA volvieron a intensificarse después de que Sir Ed Davey, líder del Partido Liberal Demócrata del Reino Unido, instara a la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) a abandonar el organismo rector del fútbol mundial. El parlamentario sostuvo que la institución presidida por Gianni Infantino ha perdido su legitimidad y que ya no representa los intereses del deporte ni de los aficionados. En su opinión, la única alternativa es que la FA y la UEFA encabecen una salida coordinada para crear una nueva entidad internacional que priorice la transparencia y la integridad del fútbol.

La petición de Davey se produjo tras la decisión de la FIFA de revocar la sanción que impedía al delantero estadounidense Folarin Balogun disputar un encuentro frente a Bélgica. De acuerdo con la información difundida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría contactado personalmente a Gianni Infantino para solicitar que el jugador pudiera participar en ese compromiso. La UEFA reaccionó con dureza y aseguró que la decisión había "cruzado una línea roja", calificándola de "sin precedentes, incomprensible e injustificable".

Gianni Infantino y la FIFA pierden terreno

El dirigente liberal demócrata también cuestionó otros episodios ocurridos durante la actual Copa del Mundo, organizada por Estados Unidos, Canadá y México. Entre ellos mencionó el elevado costo de las entradas, que para la final llegaron a alcanzar los 10.990 dólares, así como las pausas de hidratación durante los partidos, una medida que, según diversas estimaciones, podría generar hasta 250 millones de dólares adicionales en ingresos publicitarios para la FIFA. A ello se sumó la controversia por la negativa de las autoridades estadounidenses a permitir el ingreso del árbitro somalí Omar Artan, una situación sobre la que Infantino fue criticado por no intervenir.

En sus declaraciones, Davey acusó directamente al presidente de la FIFA de haber deteriorado la credibilidad del fútbol internacional. "Ha cruzado una línea roja tras otra y ha permitido que personas como Donald Trump dicten decisiones sobre el terreno de juego, mientras la codicia corporativa explota a los aficionados a su antojo, destruyendo la integridad del deporte más hermoso del mundo", afirmó.

Asimismo, agregó que "ha llegado el momento de que la UEFA dé un paso al frente y abandone la FIFA, trabajando junto con otras confederaciones para construir un organismo rector limpio, transparente y que ponga a los aficionados en primer lugar".

Aunque una eventual salida de la FA de la FIFA impediría que Inglaterra participara en futuras Copas del Mundo, el debate sobre el modelo de gobernanza del fútbol internacional continúa creciendo. Organizaciones como Football Action Network respaldaron la necesidad de discutir el futuro del organismo, mientras representantes del Partido Liberal Demócrata denunciaron que la FIFA actúa "más como un cartel cerrado que como un organismo deportivo global e imparcial". Entretanto, Gianni Infantino mantiene el respaldo mayoritario de las federaciones miembro para aspirar a un cuarto mandato al frente de la institución, lo que hace poco probable un cambio de liderazgo en el corto plazo.

Aleksander Ceferin y Gianni Infantino, presidentes de la UEFA y FIFA - RR.SS.

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