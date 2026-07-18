La polémica no termina: campaña en Francia exige repetir la semifinal del Mundial 2026

La eliminación de Francia sigue generando polémica. Miles de aficionados impulsan una campaña para que la FIFA repita la semifinal del Mundial 2026 ante España. ¿Cuál es la razón?

La derrota de Francia por 2-0 frente a España en las semifinales del Mundial 2026 continúa generando reacciones. Días después del encuentro, una campaña en Internet que solicita repetir el partido ha ganado fuerza y ya supera las 100 mil firmas, alimentando el debate sobre una de las jugadas más polémicas del torneo.

La petición fue publicada en la plataforma MyPetition y sostiene que el primer gol de España, anotado por Mikel Oyarzabal desde el punto penal, se originó tras una acción que debió ser invalidada por una supuesta mano de Lamine Yamal antes de recibir la falta del defensor Lucas Digne.

La jugada que desató la controversia

La acción ocurrió durante la primera mitad del encuentro disputado en Arlington, Texas.

Según los promotores de la campaña, Lamine Yamal habría controlado el balón con el brazo antes de ingresar al área y ser derribado por Lucas Digne, por lo que consideran que el árbitro salvadoreño Iván Barton nunca debió sancionar el penalti.

"Francia no debería haber recibido ese primer gol, que cambió completamente el desarrollo del partido. El deporte debe jugarse respetando las reglas", señala el texto de la petición.

La iniciativa comenzó con poco más de 82 mil apoyos, pero en cuestión de horas continuó creciendo hasta superar las 100 mil firmas en la plataforma.

¿Qué dice el reglamento?

La polémica también llegó a especialistas en arbitraje. La cuenta especializada Archivo VAR explicó que, de acuerdo con las Reglas de Juego de la IFAB, la acción no era revisable para anular el penalti.

Según su análisis, el balón impactó en el brazo de Lamine Yamal cuando este lo mantenía pegado al cuerpo, una posición considerada natural. Además, la posible mano no terminó directamente en un gol, sino en una infracción posterior cometida por el defensor francés.

Por ello, el VAR no tenía fundamentos reglamentarios para intervenir y modificar la decisión tomada en el terreno de juego.

Deschamps también cuestionó el arbitraje

Las críticas no llegaron únicamente desde la afición. Tras la eliminación, el entonces seleccionador francés, Didier Deschamps, expresó su inconformidad con varias decisiones arbitrales y cuestionó la designación de Iván Barton para dirigir una semifinal del Mundial 2026.

Aunque evitó responsabilizar exclusivamente al árbitro por la derrota, reconoció que hubo acciones que, a su juicio, perjudicaron a su equipo.

Al mismo tiempo, admitió que Francia también cometió errores futbolísticos que terminaron siendo determinantes en el resultado.

España defiende su clasificación

Mientras en Francia continúa el debate, desde España consideran que la victoria fue completamente merecida.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente dominó gran parte del encuentro, abrió el marcador con el penalti convertido por Mikel Oyarzabal y sentenció la clasificación gracias a un segundo tanto de Pedro Porro.

Las estadísticas reflejaron además la superioridad española durante buena parte del compromiso, limitando las oportunidades ofensivas de una selección francesa que nunca logró encontrar respuestas para remontar.

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¿Puede repetirse un partido del Mundial?

Aunque la campaña ha conseguido una importante repercusión en redes sociales, las posibilidades de que el encuentro vuelva a disputarse son prácticamente inexistentes.

El reglamento de la FIFA establece que los errores arbitrales relacionados con decisiones de juego no constituyen un motivo para ordenar la repetición de un partido, salvo en circunstancias excepcionales vinculadas con la aplicación incorrecta de las Reglas de Juego o situaciones extraordinarias fuera del desarrollo normal del encuentro.

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la petición presentada por los aficionados franceses.

El foco ahora está en la final

Mientras la polémica sigue creciendo en Francia, España ya concentra toda su atención en la final del Mundial 2026 frente a Argentina.

El conjunto español buscará conquistar un nuevo título mundial con una generación liderada por Lamine Yamal, mientras que la Albiceleste intentará defender la corona con Lionel Messi como principal referente.

Aunque las firmas continúan aumentando en internet, el resultado de la semifinal permanece inalterable y España mantiene su lugar en el partido por el campeonato.

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