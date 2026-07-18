La tarotista que acertó los últimos partidos de Argentina revela quién ganará la final del Mundial 2026

Tras acertar sus pronósticos en los últimos partidos de Argentina, la reconocida Bruja del Camino volvió a consultar las cartas y compartió su predicción para la final del Mundial 2026 frente a España.

A pocas horas de la gran final del Mundial 2026, las predicciones vuelven a ocupar un lugar especial entre los aficionados. Una de las voces que más expectativa genera es la de La Bruja del Camino, la tarotista argentina que ganó popularidad en redes sociales tras acertar varios de los resultados de la Albiceleste durante el torneo.

Ahora, la especialista compartió una nueva lectura de cartas sobre el enfrentamiento entre Argentina y España y aseguró que la energía favorece al conjunto dirigido por Lionel Scaloni, aunque advirtió que será un partido cargado de tensión y emociones hasta el último minuto.

Una final marcada por la intensidad

Según la interpretación publicada en la cuenta de Instagram de La Bruja del Camino, Argentina llegará al encuentro con una energía de fortaleza, unión y capacidad para superar los momentos más complicados del partido.

No obstante, la tarotista explicó que las cartas muestran un desarrollo cambiante, con etapas de incertidumbre, presión y giros inesperados que mantendrán abierta la definición durante gran parte del encuentro.

"La energía muestra una Argentina sólida, unida y con capacidad para sobreponerse a los desafíos", señaló en su análisis.

Un pronóstico favorable para Argentina

Pese a la complejidad que anticipan las cartas, la lectura concluye con un panorama optimista para la Albiceleste.

La tarotista aseguró que la energía final apunta al éxito y al reconocimiento para Argentina en un duelo muy disputado, por lo que considera que el equipo sudamericano tendría mayores posibilidades de levantar el trofeo.

La especialista recordó que sus anteriores lecturas anticiparon correctamente partidos cargados de sufrimiento, remontadas y clasificaciones de la selección argentina durante este Mundial 2026, situación que incrementó su popularidad entre los aficionados.

¿Cuántos goles habría en la final?

Uno de los aspectos más llamativos de la predicción es que la tarotista se animó incluso a proyectar el comportamiento del marcador.

De acuerdo con su interpretación, Argentina tendría posibilidades de convertir entre uno y dos goles durante el partido.

Además, identificó dos momentos específicos en los que las cartas muestran mayor fuerza para que lleguen las anotaciones: entre los minutos 28 y 35 del primer tiempo y entre los minutos 67 y 79 del complemento.

Según explicó, ese último tramo sería el más determinante para definir al nuevo campeón del mundo.

Julián Álvarez y Lautaro Martínez aparecen como protagonistas

La lectura también señaló a los futbolistas que tendrían mayores probabilidades de convertirse en figuras ofensivas de la final.

La Bruja del Camino explicó que las cartas favorecen a un delantero o a un mediocampista con llegada al área, aunque dos nombres sobresalen por encima del resto: Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

De acuerdo con la interpretación simbólica, cualquiera de los dos atacantes podría aparecer en el momento decisivo del encuentro.

Otro de los interrogantes que respondió la tarotista fue la posibilidad de que la final se extienda más allá de los 90 minutos.

Aunque no descartó completamente un alargue, sostuvo que la tendencia energética indica que el encuentro podría resolverse durante el tiempo reglamentario por un margen muy estrecho.

"La energía marca una final para el infarto, con mucha emoción y un desenlace definido por pequeños detalles", explicó en su publicación.

Un fenómeno que divide opiniones

Las predicciones de La Bruja del Camino se han convertido en uno de los fenómenos virales del Mundial 2026.

Mientras muchos aficionados siguen cada una de sus publicaciones por los aciertos que ha tenido durante el torneo, otros recuerdan que se trata de interpretaciones simbólicas sin base científica y que el resultado dependerá únicamente de lo que ocurra sobre el terreno de juego.

Aun así, cada nueva lectura genera miles de comentarios y reacciones en redes sociales, especialmente entre los seguidores de la selección argentina.

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