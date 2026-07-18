Trump sugiere otro Mundial en EE. UU. con una condición: sin México ni Canadá

Trump también sorprende al hablar de un Mundial entre EE. UU. y China.

A pocas horas de la final de la Copa Mundial 2026, Donald Trump volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de que Estados Unidos sea sede nuevamente de la máxima competencia del futbol. El mandatario estadounidense habló del tema junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante una conferencia en la que mezcló comentarios sobre el éxito del torneo con propuestas planteadas en tono humorístico.

Trump destacó la magnitud de la edición de 2026 y aseguró que el campeonato ha superado numerosos récords. También hizo referencia al aumento en el número de selecciones participantes y dejó abierta la posibilidad de que el formato pueda continuar creciendo en futuras ediciones.

El presidente estadounidense aprovechó entonces para sugerir que su país vuelva a organizar el torneo. Sin embargo, su propuesta incluyó una particular condición: que en una eventual nueva edición Estados Unidos sea el único anfitrión y no comparta la organización con México y Canadá, países que también albergaron partidos durante el Mundial de 2026.

El comentario provocó las risas de Infantino, quien acompañaba a Trump durante la conferencia. El mandatario continuó con su tono irónico y afirmó que había sido generoso al incluir a los dos países vecinos en la organización de la actual Copa del Mundo.

¿Mundial con sede en EE. UU. y China?

Durante el encuentro también surgió otra posibilidad para una futura edición. Trump explicó que Infantino le había planteado la opción de que Estados Unidos y China compartieran la sede de un próximo Mundial.

La idea contemplaría que los partidos se disputaran en ambos países, con desplazamientos relativamente cortos entre algunas de las sedes, según la descripción hecha por el presidente estadounidense.

Por ahora, no existe una decisión oficial sobre una nueva candidatura de Estados Unidos para organizar la Copa del Mundo. El país ya tiene experiencia como sede y volverá a ser anfitrión del torneo en 2026 junto con México y Canadá.

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