Así será el espectacular show previo a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

Antes de que Argentina y España disputen la final del Mundial 2026, la FIFA tiene preparado un espectáculo con artistas internacionales, himnos, música oficial del torneo y un ambiente que promete convertir la previa en una auténtica fiesta.

La gran final del Mundial 2026 no comenzará con el pitazo inicial. Horas antes de que Argentina y España salten a la cancha del New York New Jersey Stadium para disputar el título más importante del futbol, la FIFA ofrecerá una ceremonia de clausura repleta de música, entretenimiento y homenajes que pondrán el broche de oro al torneo más grande en la historia de las Copas del Mundo.

El espectáculo reunirá a reconocidos artistas internacionales y servirá como antesala del esperado duelo entre la Albiceleste y La Roja, dos selecciones que buscarán escribir una nueva página en la historia del futbol mundial.

Una ceremonia para celebrar el Mundial más grande

La ceremonia de clausura comenzará 90 minutos antes del inicio de la final y rendirá homenaje al recorrido de las 48 selecciones que participaron en esta histórica edición organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

Según la FIFA, el espectáculo combinará música, cultura y futbol, además de invitar a los aficionados presentes en el estadio a formar parte de la experiencia mediante distintas dinámicas visuales y escénicas. La producción está a cargo de Balich Wonder Studio, empresa reconocida por organizar ceremonias de eventos deportivos de talla mundial.

Los artistas que subirán al escenario

La ceremonia contará con la participación de varias figuras de la música y el entretenimiento internacional. Se espera que sea a las 11:30 horas (hora Guatemala).

Entre los artistas confirmados se encuentran Robbie Williams, Laura Pausini, Post Malone, Nicole Scherzinger e IShowSpeed, mientras que el actor Tom Cruise realizará una aparición especial como parte del espectáculo. Además, la cantante Jennifer Hudson será la encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos antes del inicio del encuentro.

También se espera que durante la ceremonia suenen algunos de los temas oficiales del Mundial 2026, entre ellos:

· "Desire", interpretada por Robbie Williams y Laura Pausini.

· "Dai Dai", de Shakira y Burna Boy.

· "DNA (More Than A Game)", con Andrea Bocelli, David Guetta, EJAE y Megan Thee Stallion.

Los himnos de Argentina y España también serán protagonistas

Además de la música oficial del torneo, la previa estará acompañada por canciones que se han convertido en emblemas de ambas selecciones.

Entre los aficionados argentinos se espera escuchar temas como "La Cuarta Estrella", de Palmito; "La cumbia de los trapos", de Yerba Brava; y el clásico "Matador", de Los Fabulosos Cadillacs, canciones que han acompañado a la Albiceleste durante gran parte del Mundial 2026.

Del lado español, las gradas suelen vibrar con éxitos como "Despechá", de Rosalía; "Superestrella", de Aitana; y "La Roja Baila", interpretada por Gloria Blanca, que se han convertido en parte del ambiente festivo que acompaña a la selección.

Después llegará el histórico espectáculo del medio tiempo

Una vez comience el partido entre Argentina y España, la música volverá a tomar protagonismo durante el descanso.

Por primera vez en la historia de los Mundiales, la final contará con un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, organizado por Chris Martin, vocalista de Coldplay, y con fines benéficos para el Fondo FIFA-Global Citizen para la Educación.

El show reunirá a artistas como Shakira, Burna Boy, Justin Bieber, Madonna, BTS, Coldplay y el director de orquesta Gustavo Dudamel, además de otras sorpresas preparadas por la FIFA.

Todo listo para conocer al nuevo campeón

Con una ceremonia de clausura llena de estrellas y una final que enfrentará a dos de las mejores selecciones del torneo, el Mundial 2026 se prepara para bajar el telón con una jornada histórica.

Argentina buscará defender el título conquistado en Catar 2022 y convertirse en apenas la tercera selección en ganar dos Copas del Mundo consecutivas, mientras que España intentará levantar el segundo Mundial de su historia, 16 años después de su conquista en Sudáfrica 2010.

Antes de que el balón comience a rodar, la música, el espectáculo y la emoción serán los protagonistas de una previa diseñada para celebrar el cierre del Mundial más grande que ha organizado la FIFA.

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