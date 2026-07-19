La FIFA evaluará el impacto de las pausas de hidratación tras el Mundial 2026

El organismo revisará el impacto de una de las medidas más debatidas del Mundial 2026 tras la disputa de la final entre España y Argentina.

Las pausas de hidratación, una de las medidas más debatidas durante el Mundial 2026 debido a las altas temperaturas registradas en varias sedes, serán objeto de una evaluación por parte de la FIFA una vez concluya el torneo.

Así lo confirmó Arsène Wenger, director de Desarrollo del Fútbol Global del organismo, durante la conferencia de prensa del Grupo de Estudio Técnico celebrada en el MetLife Stadium, escenario de la final entre España y Argentina.

El exentrenador francés explicó que la FIFA realizará un análisis para determinar el impacto de las interrupciones implementadas durante los encuentros, aunque dejó entrever que la primera valoración es positiva.

"Me pareció que no modificaron los resultados; ya llegaremos a conclusiones cuando termine el torneo y lo analicemos", afirmó Wenger al ser consultado sobre una medida que generó opiniones divididas entre aficionados y especialistas.

Integrantes del Grupo de Estudio Técnico (GET) de la FIFA - EFE

El dirigente reconoció que las pausas no fueron bien recibidas por parte del público en algunos estadios con techo, donde las condiciones climáticas eran más favorables. Sin embargo, defendió su aplicación en otros escenarios al considerar que respondían a una necesidad médica para proteger la salud de los futbolistas, debido a las elevadas temperaturas registradas durante varios partidos.

Además de abordar este tema, el Grupo de Estudio Técnico presentó un balance preliminar del Mundial 2026. Entre las principales conclusiones destacó una reducción en las pérdidas de tiempo durante los saques de portería y las atenciones médicas, así como un incremento en los goles marcados desde fuera del área, pese a que el número de disparos fue similar al registrado en Catar 2022.

En la Copa del Mundo de Catar 2022 se implementaron controles de hidratación en tiempo real. - FIFA

En el plano táctico, los especialistas también observaron una mayor tendencia de los equipos a presionar la salida del rival con dos delanteros, además de una mayor eficacia en la presión alta y un menor rendimiento de las jugadas a balón parado ofensivas.

Wenger también defendió la ampliación del torneo de 32 a 48 selecciones, al considerar que permitió abrir las puertas de la máxima competición del futbol a más países.

El análisis completo del Mundial, incluidas las pausas de hidratación, será presentado por la FIFA una vez finalice la edición 2026, con el objetivo de valorar posibles ajustes para futuras competiciones. Con información de EFE

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