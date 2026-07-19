“Ganó el fútbol”: el mensaje de Toni Kroos tras el triunfo de España

El alemán, que había anticipado el dominio de España sobre Argentina antes de la final, reaccionó al resultado con un breve mensaje que rápidamente se volvió viral.

Las palabras de Toni Kroos antes de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina generaron un intenso debate en redes sociales y entre los aficionados. Durante el podcast que comparte con su hermano, el excentrocampista alemán analizó el enfrentamiento y dejó una serie de declaraciones que muchos interpretaron como una crítica hacia la selección argentina. Sin embargo, tras el desenlace del encuentro, sus comentarios volvieron a cobrar protagonismo al considerar muchos que el desarrollo del partido respaldó su análisis.

Kroos fue contundente al explicar cómo imaginaba el desarrollo de la final si España lograba adelantarse en el marcador. "Si España hace el 1-0 se pueden olvidar, les caerán TRES O CUATRO. Argentina no encontrará soluciones", afirmó. Además, añadió: "No te querrás enfrentar a un equipo como España si consigue mover la pelota mientras va ganando".

El mensaje de Kroos tras el título de España

Aunque el resultado final fue un ajustado 1-0 tras la prórroga, España dominó gran parte del compromiso, monopolizó la posesión del balón y limitó las opciones ofensivas de la Albiceleste, reforzando la percepción de que el planteamiento táctico del alemán estaba bien fundamentado.

Tras el pitazo final, Kroos volvió a convertirse en tendencia con un breve pero contundente mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter): "Ganó el futbol". La publicación se viralizó rápidamente y superó los cinco millones de visualizaciones en menos de una hora, generando miles de reacciones y reavivando el debate sobre sus declaraciones previas.

Para muchos aficionados, el desenlace de la final terminó respaldando la lectura futbolística del alemán, quien había anticipado que España tendría el control del partido si lograba imponerse en el marcador.

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