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Los haters se multiplicaron durante el Mundial 2026, según la FIFA

por Oliver Paniagua
Vinícius se refirió en sus redes sociales a la eliminación de Brasil en el Mundial 2026
Vinícius se refirió en sus redes sociales a la eliminación de Brasil en el Mundial 2026 / FOTO: EFE

En total, la FIFA señaló que moderó más de 53 millones de publicaciones y comentarios durante el torneo.

La FIFA informó que los mensajes ofensivos y de odio en redes sociales aumentaron de forma considerable durante el Mundial 2026, pese a las campañas impulsadas por el organismo para promover la unidad y combatir la discriminación en el fútbol.

Según un reporte divulgado antes de la final entre España y Argentina, el servicio de protección de redes sociales de la FIFA bloqueó más de siete millones de publicaciones y comentarios considerados potencialmente ofensivos desde el inicio de la competencia, disputada en Canadá, México y Estados Unidos.

La cifra representa un incremento de 14 veces respecto al Mundial de Qatar 2022, cuando fueron bloqueadas unas 470 mil publicaciones de este tipo. Además, el organismo indicó que tramitó y denunció más de 200 mil mensajes ofensivos o amenazantes, frente a los 19 mil 600 registrados en la edición anterior.

Inteligencia artificial para detectar mensajes  

El sistema de protección digital, disponible para selecciones, jugadores, entrenadores y árbitros, utilizó inteligencia artificial para detectar más de medio millón de mensajes dirigidos contra participantes del torneo. De ese total, más de 15 mil fueron enviados a una revisión detallada y más de mil amenazas graves fueron trasladadas a las autoridades correspondientes.

En total, la FIFA señaló que moderó más de 53 millones de publicaciones y comentarios durante el torneo.

El organismo reconoció que estos datos reflejan la persistencia de los discursos de odio en el fútbol y anunció que continuará con sus iniciativas contra el racismo y otras formas de discriminación. Su campaña de este año busca que aficionados y jugadores identifiquen los insultos racistas, denuncien estos comportamientos y apoyen activamente a quienes son víctimas de ellos.

Además, durante este Mundial comenzó a aplicarse una modificación a la Regla 12 para sancionar determinadas conductas durante los enfrentamientos entre jugadores, un cambio conocido como la Ley Vinicius-Prestianni.

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