IShowSpeed deja atrás sus polémicas contra Argentina y sorprende en la clausura del Mundial 2026

Después de protagonizar varios comentarios contra Lionel Messi y pedirle a España que evitara otro título de Argentina, IShowSpeed apareció vestido completamente de blanco en la ceremonia de clausura del Mundial 2026.

IShowSpeed se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la ceremonia de clausura del Mundial 2026. El popular streamer estadounidense apareció vestido completamente de blanco y recorrió el escenario acompañado por un grupo de bailarines, mientras una batucada marcaba el ritmo de uno de los momentos más enérgicos de la previa.

La participación del creador de contenido generó numerosas reacciones en redes sociales, especialmente por producirse minutos antes de la gran final entre España y Argentina, un encuentro alrededor del cual había protagonizado varias controversias debido a su abierta admiración por Cristiano Ronaldo y su rechazo a la posibilidad de que Lionel Messi conquistara otro título.

IShowSpeed fue incluido entre las figuras de la ceremonia previa junto con artistas y celebridades como Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Post Malone y Tom Cruise. El espectáculo sirvió como antesala del partido decisivo celebrado en el New York New Jersey Stadium. Sin embargo, por el momento no todos los famosos se han presentado.

IShowSpeed - Foto EFE

Un ingreso completamente vestido de blanco

El streamer apareció en el escenario con un traje blanco, camiseta del mismo color y tenis que completaban su vestuario. Con un micrófono en la mano, comenzó a bailar y a desplazarse frente al público mientras era acompañado por varios artistas.

La presentación combinó música, percusión y movimientos coreográficos. Su habitual energía quedó reflejada en cada paso, mientras las cámaras seguían su recorrido por el escenario instalado sobre la cancha.

La imagen de Speed participando en la ceremonia rápidamente comenzó a difundirse en plataformas como X, Instagram y TikTok. El estadounidense es conocido por sus reacciones exageradas, celebraciones y transmisiones en vivo relacionadas con grandes acontecimientos deportivos.

Además de su trabajo como streamer, Speed también ha incursionado en la música y cuenta con canciones vinculadas al futbol, como "World Cup", publicada originalmente durante la Copa del Mundo de 2022.

De sus críticas a Messi al escenario de la final

La aparición de IShowSpeed resultó especialmente llamativa por sus comentarios previos sobre Argentina y Lionel Messi.

El influencer nunca ha ocultado su admiración por Cristiano Ronaldo. A lo largo de los últimos años ha defendido al portugués en sus transmisiones y ha protagonizado discusiones con seguidores de Messi.

En una conversación con el histórico delantero brasileño Ronaldo Nazário, Speed aseguró que Cristiano era "mucho mejor" y descalificó a Messi con comentarios relacionados con su estatura. El exjugador brasileño evitó respaldar la comparación y manifestó respeto por ambos futbolistas.

IShowSpeed - Foto EFE

Esa rivalidad volvió a aparecer durante el Mundial 2026, especialmente después de que Portugal quedara eliminado por España. El streamer no pudo contener el llanto tras la derrota del equipo de Cristiano Ronaldo y discutió con aficionados de Messi que celebraban el resultado.

Le pidió ayuda a Lamine Yamal

Tras la clasificación de Argentina, el influencer publicó un mensaje dirigido a Lamine Yamal en el que prácticamente le rogó que derrotara a la Albiceleste.

Speed explicó que no quería ver a Messi levantar nuevamente la Copa del Mundo, pues consideraba que otro campeonato del argentino dejaría a los seguidores de Cristiano Ronaldo sin argumentos en la histórica comparación entre ambos jugadores.

"Lamine, sálvame", manifestó durante una transmisión, mientras pedía al joven español que se concentrara y condujera a España hacia el título. También señaló que una nueva consagración de Messi representaría un duro golpe para los fanáticos del delantero portugués.

El mensaje se viralizó y generó burlas entre los seguidores argentinos, quienes recordaron que varias de las selecciones apoyadas por Speed durante el Mundial 2026 terminaron fuera de la competencia.

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