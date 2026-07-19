La final del Mundial también se vive en la Formula 1

El piloto argentino Franco Colapinto llegó al GP de Bélgica con una bandera gigante de Messi y Maradona, mientras que el piloto español Carlos Sáinz llegó con la camiseta de 'La Roja'.

En la antesala de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Franco Colapinto volvió a demostrar su cercanía con la Selección nacional desde un escenario muy distinto: el circuito de Spa-Francorchamps, donde se disputa el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. El piloto de Alpine llegó al autódromo con la camiseta albiceleste y más tarde sorprendió al exhibir una bandera con las imágenes de Diego Maradona y Lionel Messi, gesto que compartió con orgullo ante los fotógrafos presentes. Tras posar con la bandera, resumió el momento con una sola palabra: "Impresionante".

La demostración de apoyo no fue un hecho aislado. Días antes, durante su llegada al circuito belga, Colapinto ya había lucido la camiseta alternativa de la Selección con el dorsal número 10 de Lionel Messi, apenas un día después del triunfo argentino por 3-1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial. Su elección de vestimenta incluso fue destacada por la cuenta oficial de la Fórmula 1 en redes sociales, reflejando el entusiasmo que genera el piloto argentino tanto dentro como fuera de las pistas.

En la Formula 1 también se vive la final del Mundial

A pocas horas de disputar la carrera en Bélgica, Colapinto reconoció que la definición del Mundial ocuparía gran parte de su atención. Con humor, admitió: "La carrera mucho no importa, la verdad". Luego agregó: "Va a ser complicado. Seguro que voy a estar mucho más nervioso por el partido que por la carrera", dejando en claro que, por un día, el fútbol despertaba en él más emociones que la propia competencia automovilística.

Más allá de la broma, el piloto también compartió una reflexión sobre la mentalidad que, a su juicio, caracteriza a los argentinos. "Lo más importante es trabajar calladito. Es como lo hace la Selección y lo hicieron siempre. Hay que seguir peleándola. Nunca darnos por vencidos en las oportunidades que tenemos, que son muy escasas en comparación a los europeos. Siempre damos el 120%. Es lo que tenemos en la sangre", expresó.

Además, comparó ese espíritu con su trayectoria en la Fórmula 1 al señalar: "Mi carrera es lo mismo. Es contra los argentinos. Eso nos da más fuerzas al final para seguir luchando. Yo soy uno contra miles, es más complicado". Finalmente, concluyó con un mensaje de orgullo por la identidad nacional: "Somos los argentinos y nos representa. Todos lo hacen en su trabajo, lo mostramos en cada ámbito de nuestras vidas. Siempre querer ganar con competitividad, pero nos callamos y demostramos en la cancha. No entienden los demás: nos subestiman, hablan mal y critican a Messi".

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