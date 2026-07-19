Argentina pierde a una de sus piezas clave en el primer tiempo de la final

¿Qué le pasó a Lisandro Martínez antes del final del primer tiempo?

Lisandro Martínez no pudo completar el primer tiempo de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, luego de sufrir una molestia física durante una acción defensiva.

El zaguero argentino intentó cortar un avance de España tras una recuperación de balón en campo propio, pero terminó con problemas físicos que le impidieron continuar en el terreno de juego.

Martínez fue atendido por el cuerpo médico y, al no poder recuperarse, dejó el partido cuando faltaba aproximadamente un minuto para el final del tiempo reglamentario de la primera mitad. Nicolás Otamendi ingresó en su lugar para ocupar la posición en la defensa argentina.

La lesión supone un cambio obligado para el equipo dirigido por Lionel Scaloni en un partido de máxima importancia, ya que el defensor había sido titular durante toda la campaña mundialista.

Lisandro Martínez cierra su participación en la Copa del Mundo 2026

Lisandro Martínez cierra así su participación en la Copa del Mundo 2026 con siete partidos disputados, todos ellos desde el inicio. Además, marcó un gol durante el torneo, una anotación que resultó determinante para que Argentina avanzara a los octavos de final tras superar a Cabo Verde.

Argentina y España disputan la final del Mundial 2026 en un encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo. La salida de Martínez representa una de las primeras novedades importantes del partido y obliga a la selección albiceleste a modificar su defensa en pleno desarrollo de la final.

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