El mensaje de Lamine Yamal antes de la final del Mundial 2026

Lamine Yamal sorprende con una publicación antes de la final España vs. Argentina.

A pocas horas de disputar la primera final de un Mundial en su carrera, Lamine Yamal decidió recordar sus orígenes. El delantero español compartió en sus historias de Instagram una fotografía de su infancia y acompañó la imagen con un mensaje que refleja el vínculo que mantiene con el lugar donde comenzó a construir su historia en el futbol.

Por ti y por la calle", escribió el jugador del Barcelona junto a una imagen en la que aparece cuando era niño, vestido con la indumentaria de La Torreta, uno de los primeros clubes en los que dio sus primeros pasos como futbolista. La publicación también estuvo acompañada por una canción del rapero Morad.

¿A qué hace referencia la frase de Yamal?

La frase hace referencia a Rocafonda, el barrio de Mataró donde Yamal creció y que se ha convertido en una parte importante de su identidad. El futbolista suele recordar sus raíces y también las lleva consigo durante sus partidos con la selección española, ya que utiliza una vincha con el código asociado a su barrio.

El mensaje fue publicado apenas unas horas antes de la final del Mundial 2026, en la que España se enfrentará a Argentina por el título. Para Yamal, el partido representa un momento especial, pues disputa por primera vez una Copa del Mundo y ya alcanzó la instancia decisiva.

Lamine Yamal - Redes sociales de Mounir Nasraoui

El torneo no ha sido sencillo para el atacante, quien llegó con una lesión sufrida al final de la temporada con el Barcelona. Su participación fue aumentando progresivamente hasta recuperar la titularidad durante la fase eliminatoria.

Yamal ha marcado un gol en el campeonato y, aunque todavía no registra asistencias, fue elegido en dos ocasiones como el Jugador del Partido. Ahora tendrá frente a él un escenario único: una final mundialista contra Argentina y un duelo especial ante Lionel Messi, una de las grandes figuras de la historia del Barcelona.

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