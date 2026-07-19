¿Cuánto cobran Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber por actuar en la final del Mundial 2026?

El espectáculo de medio tiempo de la final entre España y Argentina reunirá a algunas de las mayores estrellas de la música mundial.

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo marcará un hecho histórico por definir al nuevo campeón del mundo, sino también por presentar, por primera vez, un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl.

La FIFA apostó por un cartel integrado por Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, Burna Boy y otras figuras internacionales para ofrecer un espectáculo de apenas 11 minutos durante el descanso del encuentro. Sin embargo, la gran pregunta entre los aficionados ha sido cuánto dinero recibirán estas celebridades por participar en uno de los eventos más vistos del planeta.

La respuesta ha sorprendido a muchos: ninguno de los artistas cobrará un caché por su actuación.

No recibirán un pago por cantar

Aunque Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber suelen cobrar millones de dólares por concierto, la FIFA confirmó que, en esta ocasión, actuarán sin recibir un pago directo.

De acuerdo con la información publicada por El País, los artistas decidieron donar su tiempo y participar de manera altruista en un espectáculo organizado junto a Global Citizen, organización internacional dedicada a combatir la pobreza extrema y promover el acceso a la educación.

El objetivo del espectáculo no es únicamente entretener a los millones de espectadores que seguirán la final, sino también recaudar fondos para el Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA.

La iniciativa busca reunir 100 millones de dólares destinados a proyectos educativos y programas que permitan ampliar el acceso al deporte y la educación para niños y jóvenes en distintos países.

Un escenario que vale más que un cheque

Aunque no recibirán dinero por su actuación, participar en la final del Mundial 2026 representa una enorme oportunidad para los artistas.

La audiencia estimada para la final supera ampliamente los cientos de millones de espectadores alrededor del mundo, convirtiéndose en uno de los escenarios con mayor exposición mediática del planeta.

Especialistas en la industria musical señalan que una presentación de este tipo genera un impacto similar al del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, donde los artistas tampoco reciben un pago por actuar, pero sí obtienen una enorme promoción para sus giras, reproducciones en plataformas digitales y ventas de discos.

Tras sus presentaciones en el Super Bowl, varios cantantes han registrado incrementos importantes en reproducciones en Spotify, Apple Music y YouTube, además de un aumento en la venta de entradas para sus conciertos.

¿Cuánto cobran normalmente?

Aunque esta vez actuarán sin cobrar, las cifras habituales de estos artistas reflejan el valor de sus espectáculos.

Shakira ha encabezado algunas de las giras más exitosas de los últimos años, con conciertos que generan millones de dólares en taquilla.

Madonna continúa siendo una de las artistas femeninas con mayores ingresos por giras en la historia de la música.

Justin Bieber suele cobrar varios millones de dólares por presentaciones privadas y conciertos especiales, mientras que BTS ha protagonizado algunas de las giras más lucrativas del pop asiático antes de la pausa temporal de varios de sus integrantes para cumplir con el servicio militar en Corea del Sur.

Por ello, su decisión de participar sin recibir honorarios llamó especialmente la atención de la industria del entretenimiento.

Chris Martin fue el encargado del espectáculo

El espectáculo fue diseñado por Chris Martin, vocalista de Coldplay, junto con la organización Global Citizen.

Su objetivo fue crear un evento que mezclara diferentes estilos musicales y artistas de distintos continentes para representar el carácter global del Mundial 2026.

Además de Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber, el espectáculo también incluyó la participación de Burna Boy, el director de orquesta Gustavo Dudamel y otros invitados especiales.

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