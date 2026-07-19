Swae Lee deja atrás su polémica en Coachella y sorprende con Post Malone en la final del Mundial 2026

Meses después de terminar furioso porque su presentación en Coachella fue interrumpida, Swae Lee apareció junto a Post Malone en la ceremonia de clausura del Mundial 2026.

Swae Lee vivió una jornada completamente diferente a la que protagonizó meses atrás en Coachella. El rapero estadounidense apareció como invitado especial de Post Malone durante la ceremonia de clausura del Mundial 2026 y recibió elogios por su interpretación de "Sunflower", uno de los mayores éxitos de ambos artistas.

Clausura Mundial 2026 - Foto EFE

La presentación tuvo lugar en el New York New Jersey Stadium, antes de la final entre España y Argentina. Post Malone fue una de las figuras principales del espectáculo previo y cerró su participación acompañado por Swae Lee, quien ingresó al escenario con un atuendo inspirado en la flor que da nombre a la canción.

La aparición del rapero no había sido anunciada con el mismo protagonismo que otros nombres del espectáculo, por lo que su ingreso provocó sorpresa entre los aficionados presentes y quienes seguían la ceremonia mediante la transmisión internacional.

Post Malone comenzó su actuación con "Chrome Heartbreaker", continuó con "Wow." y reservó "Sunflower" para el cierre. En ese momento, Swae Lee apareció en el escenario y ambos interpretaron la canción que los llevó a encabezar las listas musicales internacionales.

"Sunflower" encendió la previa de la final

La presentación de "Sunflower" se convirtió en uno de los momentos más comentados de la ceremonia de clausura. El tema, lanzado en 2018 como parte de la banda sonora de la película "Spider-Man: Into the Spider-Verse", marcó una de las colaboraciones más exitosas de las carreras de Post Malone y Swae Lee.

La canción alcanzó el primer lugar del Billboard Hot 100 y significó el primer número uno de Swae Lee como solista en esa clasificación. Su combinación de rap melódico, pop y una letra fácil de recordar ayudó a que se mantuviera vigente durante años y acumulara miles de millones de reproducciones en plataformas digitales.

Clausura Mundial 2026 - Foto EFE

Durante la ceremonia, ambos artistas se mostraron sonrientes y cómodos sobre el escenario. Post Malone dirigió varias frases hacia las tribunas, mientras Swae Lee recorrió la plataforma y animó al público a acompañarlos.

La energía de la dupla contrastó con la tensión deportiva que se vivía minutos antes del inicio de la final entre España y Argentina. La música consiguió unir momentáneamente a los aficionados de ambas selecciones, quienes esperaban el partido que definiría al campeón del Mundial 2026.

El llamativo atuendo de Swae Lee

Swae Lee también llamó la atención por su vestuario. El artista apareció con un conjunto inspirado en los colores y la estética de un girasol, una referencia directa al título de la canción.

Su entrada complementó el espectáculo de Post Malone, quien lució un atuendo más informal y mantuvo la imagen relajada que lo caracteriza. La producción utilizó pantallas, iluminación y movimientos de cámara para presentar "Sunflower" como el cierre principal del bloque musical.

El momento rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Los seguidores destacaron la química entre ambos artistas y celebraron que la canción fuera incluida en una ceremonia seguida por millones de personas alrededor del mundo.

La presentación también permitió que Swae Lee se reencontrara con un escenario de alcance global después de la polémica que protagonizó en Coachella.

La furia de Swae Lee en Coachella

Meses antes del Mundial 2026, el rapero había vivido una situación completamente distinta durante su actuación en Coachella.

Swae Lee realizó un extenso espectáculo en el escenario Sahara, pero los organizadores terminaron su presentación por razones de tiempo. Las luces y el sonido fueron interrumpidos antes de que pudiera completar la lista de canciones que tenía preparada.

El artista reaccionó visiblemente molesto y reclamó desde el escenario. En videos difundidos en redes sociales se le observó intentando continuar el espectáculo mientras expresaba su frustración ante el público.

De acuerdo con reportes de la prensa británica, el rapero había interpretado alrededor de 20 canciones, pero se quedó sin tiempo antes de cantar "Black Beatles" y "This Could Be Us", dos de los temas más reconocidos de Rae Sremmurd, el dúo que integra junto con su hermano Slim Jxmmi.

La organización necesitaba preparar el escenario para la siguiente presentación, por lo que su actuación tuvo que finalizar. El episodio provocó opiniones divididas: algunos seguidores criticaron al festival por cortar el espectáculo, mientras otros señalaron que los artistas deben cumplir estrictamente con los horarios asignados.

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