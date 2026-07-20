IShowSpeed conoce a BTS en la final del Mundial 2026 y les presume su talento para bailar

IShowSpeed se cruzó con BTS tras su histórico espectáculo de medio tiempo y su reacción, además de un improvisado reto de baile, conquistó las redes sociales.

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina dejó momentos memorables tanto dentro como fuera del terreno de juego. Además de la consagración de la selección española y el histórico espectáculo de medio tiempo, uno de los episodios que más dio de qué hablar fue el encuentro entre el popular streamer estadounidense IShowSpeed y los integrantes de BTS.

El creador de contenido, famoso por sus transmisiones llenas de energía y reacciones espontáneas, no pudo ocultar su emoción cuando coincidió con la agrupación surcoreana en los pasillos del estadio MetLife, en Nueva Jersey, poco después de su presentación durante el descanso del partido.

El momento fue grabado y compartido en redes sociales, donde rápidamente acumuló millones de reproducciones y comentarios de seguidores del futbol, el streaming y el K-pop.

Un encuentro inesperado

En el video difundido por IShowSpeed se observa al streamer caminando por una de las zonas internas del estadio cuando de pronto se encuentra frente a los siete integrantes de BTS.

Sorprendido, comenzó a gritar de emoción mientras repetía: "¡Oh, Dios mío! ¡BTS!", antes de acercarse para saludarlos.

Los artistas respondieron con sonrisas y abrazos, mientras el ambiente se relajaba rápidamente entre bromas y fotografías.

El encuentro llamó especialmente la atención porque Speed ha manifestado en distintas ocasiones que disfruta conocer artistas internacionales y suele reaccionar de manera efusiva cuando coincide con alguna celebridad.

Speed les mostró su "habilidad"

Uno de los momentos más divertidos ocurrió cuando el streamer decidió mostrarles una de sus habilidades.

En medio de las risas, comenzó a realizar algunos pasos de baile inspirados en las coreografías del K-pop, intentando impresionar a los integrantes de BTS.

Aunque sus movimientos provocaron carcajadas entre los presentes, los artistas lo animaron y celebraron el momento con aplausos.

La escena fue ampliamente compartida por los fanáticos, quienes destacaron el buen humor de ambas partes y la espontaneidad del encuentro.

Incluso algunos seguidores bromearon en redes sociales asegurando que Speed estaba realizando una "audición improvisada" para formar parte del grupo.

RM sorprendió al streamer

Otro instante que rápidamente se volvió viral fue cuando RM, líder de BTS, le comentó a Speed que conocía su contenido.

"Me encanta ver tus videos, bro", expresó el cantante, provocando una nueva reacción de sorpresa por parte del streamer.

Speed respondió agradeciendo las palabras y aseguró que era uno de los momentos más importantes de su carrera como creador de contenido.

Después, todos posaron juntos para varias fotografías que fueron publicadas tanto por Speed como por algunos miembros de BTS.

Horas más tarde, V comentó una de las publicaciones del streamer escribiendo: "Nosotros también estábamos igual de asombrados de conocerte", mensaje que fue celebrado por millones de seguidores.

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