Ivana Knoll, “Miss Croacia”, se llena de críticas tras compartir polémico meme sobre Lamine Yamal y Messi

La influencer croata Ivana Knoll volvió a generar controversia en redes sociales tras publicar un meme de Lamine Yamal y Messi.

La modelo e influencer croata Ivana Knoll, conocida mundialmente como "Miss Croacia" por su popularidad durante el Mundial de Catar 2022, volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de compartir un meme relacionado con Lamine Yamal tras la final del Mundial 2026.

La publicación, realizada en sus historias de Instagram después del triunfo de España sobre Argentina, generó una fuerte reacción entre miles de aficionados, quienes interpretaron la imagen como una burla dirigida al capitán argentino Lionel Messi.

En cuestión de horas, el contenido comenzó a circular en distintas plataformas sociales, donde numerosos usuarios criticaron la decisión de la modelo de compartir una imagen que, según muchos, ridiculiza a una de las máximas figuras de la historia del futbol.

El meme que desató la controversia

La imagen publicada por Ivana Knoll muestra una fotografía editada de Lamine Yamal sosteniendo a un bebé dentro de una pequeña bañera azul.

El montaje hace referencia a la famosa fotografía tomada en 2007 durante una campaña benéfica organizada por el FC Barcelona y UNICEF, en la que un joven Lionel Messi aparece bañando al entonces bebé Lamine Yamal. Esa imagen volvió a hacerse viral durante los días previos a la final del Mundial 2026, debido al simbólico enfrentamiento entre ambas figuras.

Ivana Knoll - Captura de pantalla

Sin embargo, el meme modifica el contexto original y presenta al joven futbolista español ocupando el lugar que hace casi dos décadas correspondió a Messi.

Para muchos internautas, el mensaje implica un cambio de papeles entre ambos jugadores y representa el relevo generacional, mientras que otros consideraron que el montaje busca minimizar la trayectoria del capitán argentino tras la derrota en la final.

Junto a la imagen, la influencer escribió: "Congratulations Spain!!! Bravo kid 19!!! Also so happy for Olmo!!!". Aunque el texto felicita a España, hace referencia al dorsal 19 de Lamine Yamal y también celebra el título conseguido por Dani Olmo.

Muchos aficionados argentinos consideraron que el montaje era una falta de respeto hacia Lionel Messi. Otros usuarios señalaron que el meme opacaba el reconocimiento al joven Lamine Yamal al convertirlo en una comparación innecesaria con el campeón del mundo de Catar 2022.

También hubo quienes defendieron la publicación argumentando que únicamente representaba el cambio generacional del futbol y que el humor es parte habitual de las redes sociales.

Messi elogió públicamente a Lamine

Lejos de cualquier rivalidad, Lionel Messi habló con admiración sobre el joven futbolista español antes de la final.

El argentino destacó el talento del extremo del Barcelona y aseguró que ya es uno de los mejores jugadores del mundo, deseándole éxito en su carrera.

Tras el partido, Messi también felicitó públicamente a España por la conquista del Mundial y agradeció el apoyo recibido por la afición argentina durante todo el torneo.

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