Novia de Nico Williams conquista las redes tras el triunfo de España en el Mundial 2026

La novia de Nico Williams acaparó la atención en redes sociales por su belleza, su discreto apoyo al futbolista y una historia de vida muy distinta a la de otras parejas de estrellas del futbol.

La conquista del Mundial 2026 por parte de la selección española dejó imágenes inolvidables dentro y fuera de la cancha. Además de los festejos de los jugadores, las cámaras captaron a familiares y parejas celebrando el histórico triunfo, y una de las figuras que más llamó la atención fue Ainhi García, novia del delantero Nico Williams.

Su presencia durante la celebración no pasó desapercibida. En redes sociales, cientos de usuarios destacaron su belleza natural y el apoyo incondicional que ha brindado al futbolista durante toda la competencia, convirtiéndola en una de las parejas de jugadores más comentadas tras la final.

Una relación lejos de los reflectores

A diferencia de muchas parejas de futbolistas, Ainhi García siempre ha preferido mantenerse alejada del mundo del espectáculo y de la exposición mediática.

Aunque su relación con Nico Williams comenzó a despertar interés desde finales de 2024, ambos optaron por vivir su romance con total discreción durante varios meses.

Con el paso del tiempo empezaron a compartir algunas fotografías de sus viajes y momentos especiales, pero sin convertir su relación en el centro de sus redes sociales.

¿Quién es Ainhi García?

Ainhi García es originaria de Mungia, en la provincia de Vizcaya, País Vasco.

Lejos del mundo del entretenimiento, desarrolló una carrera profesional vinculada a la tecnología. Es ingeniera especializada en Inteligencia Artificial y también ejerce como profesora, una combinación poco habitual entre las parejas de figuras del futbol internacional.

Se graduó en la Universidad del País Vasco (UPV) y posteriormente amplió su formación académica con una estancia en el Tecnológico de Monterrey, en México. Además, cursó un Máster de Formación del Profesorado y ha participado en proyectos tecnológicos relacionados con Inteligencia Artificial y Salesforce, además de impartir cursos sobre herramientas como ChatGPT.

En una entrevista concedida al Diario Vasco, explicó que la Inteligencia Artificial no representa el peligro que muchas personas imaginan. "La gente tiende a relacionarla con robots que van a invadir el mundo y no es así", afirmó al hablar sobre esta tecnología.

Así comenzó su historia de amor con Nico Williams

Según medios españoles, la pareja se conoció gracias a la hermana menor de Nico Williams, quien mantenía una amistad con Ainhi García.

Ese círculo de amigos permitió que ambos coincidieran con frecuencia hasta que nació la relación sentimental.

Aunque los primeros rumores aparecieron en octubre de 2024, el futbolista negó inicialmente el romance. Meses después comenzaron a dejarse ver juntos en viajes a París, Barcelona y las Islas Mauricio, confirmando finalmente su relación.

Actualmente llevan cerca de dos años juntos y se han convertido en una de las parejas más estables del futbol español.

Durante todo el Mundial 2026, Ainhi acompañó de cerca a Nico Williams. Incluso estuvo presente en Estados Unidos para apoyarlo durante el torneo, especialmente cuando el delantero atravesó molestias físicas que pusieron en duda su participación en algunos encuentros.

El pasado 12 de julio, cuando Nico celebró su cumpleaños número 24 en plena concentración con la selección española, Ainhi le dedicó un emotivo mensaje en Instagram.

"Feliz vida a la persona que ilumina la mía. Te quiero", escribió junto a varias fotografías inéditas de la pareja, mientras el futbolista respondió con un cariñoso "Te amo, pequeña".

Una belleza que también conquistó las redes

Tras la victoria de España en la final del Mundial 2026, las imágenes de Ainhi García celebrando junto a Nico Williams comenzaron a circular ampliamente en redes sociales.

Muchos aficionados destacaron su elegancia, sencillez y belleza, mientras otros elogiaron el perfil reservado que ha mantenido desde que comenzó su relación con el delantero del Athletic Club.

A diferencia de otras parejas de futbolistas con gran presencia como influencers, Ainhi García continúa centrando su actividad pública en la tecnología, la docencia, los viajes y algunos momentos personales, evitando convertir su vida sentimental en el contenido principal de sus publicaciones.

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