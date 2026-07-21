Luisito Comunica recibe amenazas por criticar a BTS por su presentación en el Mundial 2026

Luisito Comunica confesó estar “aterrado” tras sus comentarios sobre BTS durante la final del Mundial 2026 y terminó ofreciendo una disculpa pública al fandom ARMY.

El influencer mexicano Luisito Comunica vivió una de las mayores polémicas de su carrera luego de compartir su opinión sobre la presentación de BTS durante el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026. Sus declaraciones provocaron una fuerte reacción entre integrantes del fandom ARMY, quienes inundaron sus redes sociales con críticas y, según el propio creador de contenido, miles de mensajes ofensivos e incluso amenazas.

La controversia surgió después de que Luisito asistiera al MetLife Stadium de Nueva Jersey junto a su pareja, Ari Tenorio, para presenciar la histórica final entre España y Argentina. Desde las gradas documentó toda su experiencia a través de historias de Instagram, donde comentó tanto el partido como el espectáculo musical que reunió a figuras internacionales como Madonna, Shakira, Coldplay, Justin Bieber y BTS.

La opinión que desató la polémica

Durante la actuación del grupo surcoreano, que interpretó el éxito "Dynamite", Luisito Comunica aseguró que, desde el sector donde se encontraba, el público no parecía reaccionar con entusiasmo.

"Nadie se emocionó con BTS. Pero de verdad nadie", comentó mientras mostraba imágenes de una parte del estadio.

El influencer añadió que el ambiente respondía más al interés propio de una final de futbol que al de un concierto, señalando que la mayoría de asistentes estaba enfocada en el partido.

Además de BTS, también compartió opiniones sobre los demás artistas del espectáculo. Comentó que Madonna apareció únicamente mediante pantallas, señaló que Justin Bieber no provocó demasiada emoción entre el público y consideró que Shakira fue quien generó mayor expectativa, aunque, según él, tampoco observó una reacción masiva.

La respuesta de ARMY

Las declaraciones rápidamente comenzaron a viralizarse y provocaron una fuerte respuesta de miles de seguidores de BTS.

Muchos aficionados consideraron injusta la afirmación del creador de contenido, argumentando que únicamente mostró un pequeño sector del estadio y que eso no reflejaba el ambiente general durante la presentación.

En redes sociales comenzaron a multiplicarse las críticas, mientras otros usuarios compartían videos desde diferentes ubicaciones del estadio para demostrar que numerosos asistentes sí disfrutaban del espectáculo del grupo surcoreano.

"Estoy aterrado"

Al día siguiente, Luisito Comunica publicó un nuevo video donde reconoció que la situación había escalado mucho más de lo que esperaba.

"Los saludo esta mañana un tanto aterrado. Tengo miedo, que se sepa. No es broma. Me desperté con cientos... qué digo cientos, miles de mensajes de gente muy enojada, insultándome y amenazándome", expresó.

El influencer explicó que el problema surgió porque grabó un ángulo específico del estadio donde el público no parecía cantar ni reaccionar a la presentación.

"Ayer cometí el error de enseñar un ángulo del estadio en el cual la gente no se veía realmente emocionada de ver la agrupación. No parecían conocer la música y lo comenté", admitió.

La disculpa pública

Tras reconocer que su comentario generó molestia entre los seguidores de BTS, Luisito Comunica decidió ofrecer una disculpa pública.

"Quiero disculparme y quiero retractarme. Vuelta de ciento ochenta grados en este momento", afirmó.

También envió un mensaje directo al ARMY, asegurando que se había equivocado al generalizar la reacción del público.

"Integrantes del ARMY, quiero decirles que claramente me equivoqué, que claramente todos en ese estadio estaban muy emocionados con lo que estaba pasando. Claramente todos conocían la música. Tienen ustedes toda la razón", expresó.

Uno de los momentos más comentados del video fue cuando Luisito habló sobre el poder que tiene el fandom de BTS en internet.

"Sé que son un fandom muy fuerte, sé que son capaces de arruinar vidas. Entonces yo no quiero ser uno más", comentó.

Posteriormente reiteró que disfruta de la música de BTS y manifestó su admiración por la cultura surcoreana.

"Espero que seamos amigos y que nos vayamos a echar un kimchi y unos tteokbokki juntos. Gamsahamnida. Gracias en coreano por escucharme... y por favor no me agarren de objetivo de funa", dijo al finalizar su mensaje.

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