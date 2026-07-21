Tras dirigir en el Mundial 2026, experimentado árbitro anuncia su retiro

Su último compromiso como árbitro fue el España vs. Portugal de los octavos de final del Mundial 2026, donde la 'Roja' se llevó el triunfo.

El árbitro inglés Anthony Taylor anunció su retiro del arbitraje profesional tras poner fin a una destacada trayectoria de más de dos décadas, cuyo último capítulo se escribió en la Copa Mundial de 2026. A sus 47 años, el colegiado decidió cerrar su carrera después de dirigir 831 partidos oficiales, incluyendo como despedida el encuentro de los octavos de final entre España y Portugal. En ese compromiso, la selección española se impuso por 1-0 con un gol agónico de Mikel Merino y posteriormente se consagró campeona del torneo.

Durante 16 temporadas en la Premier League, Taylor impartió justicia en 432 encuentros de la máxima categoría del fútbol inglés y también estuvo al frente de algunos de los partidos más importantes del calendario internacional. Entre ellos destacan la final de la Liga de Campeones de 2024 entre Borussia Dortmund y Real Madrid, además de las finales de la FA Cup en 2017 y 2020, la final de la Copa de la Liga en 2015 y la definición por el ascenso del Championship en 2018. Asimismo, participó como árbitro en los Mundiales de Catar 2022 y de 2026, además de las Eurocopas de 2020 y 2024.

El Mundial 2026 fue el último torneo de Anthony Taylor

Al confirmar su decisión, Taylor explicó que había llegado el momento de emprender una nueva etapa en su vida profesional. "Oficiar partidos al más alto nivel ha sido un inmenso privilegio, pero la presión es intensa y el escrutinio es constante. Ahora es el momento adecuado para dar un paso al costado y mirar hacia la próxima etapa de mi carrera", expresó en un comunicado. También dedicó palabras de agradecimiento a quienes lo acompañaron durante su recorrido: "Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a mis dos asistentes, Gary y Adam, a mis compañeros árbitros y a todas las personas vinculadas al fútbol por su apoyo durante todos estos años. Lo más importante es agradecer a mi familia y a mis amigos por su respaldo incondicional a lo largo de los enormes sacrificios que esta carrera ha exigido".

El legado de Taylor fue reconocido por Howard Webb, director del organismo responsable del arbitraje profesional en Inglaterra, quien destacó tanto su desempeño dentro del terreno de juego como su influencia fuera de él. "Ha demostrado de forma constante, durante un largo período, por qué es uno de los mejores y más exitosos árbitros que ha tenido el fútbol inglés. Pero no son solo sus logros sobre el campo los que lo convierten en un referente para muchos; el profesionalismo que ha mostrado y el apoyo brindado a sus colegas y a la nueva generación de árbitros son prueba de su carácter", afirmó Webb. Con su retiro, Anthony Taylor pone fin a una carrera marcada por la experiencia, la disciplina y la participación en algunos de los escenarios más importantes del fútbol mundial.

El árbitro inglés Anthony Taylor durante un partido del Mundial - Archivo

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