Japón cambiará de entrenador en 2027

Hajime Moriyasu dejará el banquillo de Japón tras la Copa Asia, que se disputará a inicios de 2027, poniendo fin a un ciclo de nueve años al frente de la selección iniciado en 2018.

La selección de Japón ya tiene definida la hoja de ruta para su banquillo de cara a los próximos años. La Asociación de Fútbol de Japón (JFA) confirmó que Hajime Moriyasu continuará al frente de los "samuráis azules" hasta la conclusión de la Copa Asia 2027, torneo que marcará el cierre de su etapa como seleccionador. Una vez finalizada la competición continental, el relevo recaerá en Go Oiwa, actual entrenador del combinado sub-23, quien asumirá la misión de liderar el nuevo ciclo con la vista puesta en el Mundial de 2030.

Durante una rueda de prensa, Moriyasu dejó claro que afrontará este último tramo de su gestión con el mismo compromiso que ha demostrado desde su llegada al cargo en 2018. "Espero que dar lo mejor de mí junto con el cuerpo técnico y los jugadores dentro de este periodo sirva como un buen relevo para la siguiente etapa, y haré todo lo posible para lograr resultados sólidos que conecten con el futuro", afirmó el estratega. Asimismo, subrayó que la duración de su contrato "no afecta en absoluto" a su motivación y reiteró que comparte la ambición de la federación de convertir a Japón en campeón del mundo antes de 2050. Sobre la reciente eliminación frente a Brasil en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, reconoció que le habría gustado "llegar más lejos" y admitió que "existe esa frustración deportiva".

Nuevos aires en Japón

Por su parte, el presidente de la JFA, Tsuneyasu Miyamoto, explicó que la decisión responde a una planificación a largo plazo. El dirigente aseguró que la continuidad de Moriyasu era clave para afrontar con garantías la Copa Asia, al destacar que su liderazgo permitió consolidar un grupo competitivo y respetado en el ámbito internacional. "Valoramos enormemente el crecimiento acumulado, el trabajo y cohesión de grupo alcanzado por Moriyasu. El equipo logró competir de igual a igual contra potencias mundiales. Logró construir un equipo querido por la afición y que representa con orgullo a Japón en la escena internacional", expresó Miyamoto. Al mismo tiempo, señaló que, pensando en "los cuatro años posteriores y en la necesidad de renovar el ambiente más adelante", la federación optó por preparar una transición ordenada hacia una nueva etapa.

Con este movimiento, Go Oiwa tomará las riendas de la selección absoluta tras varios años al frente del equipo sub-23 y con experiencia como exdefensa internacional japonés. Su principal desafío será guiar a Japón en el proceso de clasificación para la Copa del Mundo de 2030, que se disputará en España, Portugal y Marruecos, con partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay como homenaje al centenario del primer Mundial. De esta manera, la federación japonesa busca combinar la estabilidad del presente con la renovación del futuro, manteniendo el objetivo de consolidar a los "samuráis azules" entre las grandes potencias del fútbol internacional.

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