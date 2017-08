VIRAL: El mensaje de Ricardo Arjona para el mundo

Compartir Facebook

Twitter

El cantautor guatemalteco se solidariza con el mundo con el siguiente mensaje:

Una publicación compartida de Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona) el 17 de Ago de 2017 a la(s) 9:52 PDT

“Hoy me visto de Barcelona. Mientras pongo en descanso mi traje de Venezuela. Mis zapatos de Guatemala no me los quito. Mientras espero caminar desnudo como Dios manda, algún día”. Con estas palabras, Arjona manifestó su pesar por lo sucedido en Barcelona, Venezuela y sobretodo de su país, Guatemala, en donde recientemente se vivió un atentado en el Hospital Roosevelt en donde murieron siete personas y 12 más quedaron gravemente heridas.

A ellos se sumaron miles de comentarios de sus seguidores diciéndole que por ser así “lo amaban” y agradeciéndole por el apoyo que brinda siempre con sus palabras y sus obras.

@Ricardo_Arjona Abrazos a nuestros hermanos de España, es lamentable la situación. Paz para el mundo. 🕊 — FansClubArjonaSDATP (@Arjona_SDATPERU) 18 de agosto de 2017

Somos tan Ciudadanos del Mundo que no podemos ser ajenos al dolor de la gente, sin fronteras ni banderas. — Giselle Delgado (@gisellebluefile) 18 de agosto de 2017

Guatelinda necesita más personas como vos que se preocupan por la niñez , nuestro futuro — Luis Ricardo Duarte (@luisodonto08) 18 de agosto de 2017