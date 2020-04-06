El exguardián azulgrana, Rustu Recber, pasó los peores momentos de su vida en un hospital en Turquía, pero este lunes su esposa dio las mejores noticias.
Días atrás la esposa del exjugador rompió el silencio y contó los difíciles momentos que pasaron.
Incluso, reveló que Rustu había cambiado de color debido a la enfermedad.
Muere entrenador que dirigió a los grandes del futbol español
Los peores momentos de Recber
“Las primeras 72 horas son muy críticas. Rustu tuvo fiebre durante días y horas como la malaria”, dijo Isil Recber.
Además, su esposo tuvo síntomas extraños, “nunca vistos antes”.
“Los labios y la piel se le ponen grises, respira rápido, tiene dificultad para respirar, una tos interminable, el pulso irregular y no habla”, declaró
La carrera de Rusto
El exarquero de la selección turca y del Barcelona Rustu Recber abandonó este lunes el hospital después de haberse recuperado del contagio por el nuevo coronavirus, informó su esposa.
“¡Qué día tan maravilloso, gracias Dios… Mi esposo abandonó el hospital tras 11 duros días”, escribió la mujer en su cuenta de Instagram.
“No estoy completamente feliz porque hay aún muchos pacientes esperando en los hospitales a recuperarse… Seguiré rezando por todos aquellos que luchan por sobrevivir en cuidados intensivos”, añadió.
El exinternacional turco, de 46 años, tuvo un breve paso por el Barcelona tras haber brillado en el Mundial de Corea y Japón 2002 en el que su selección logró un histórico tercer puesto.
En su país jugó en los gigantes Fenerbahce y Besiktas. Se retiró del fútbol en 2012.
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Ne güzel bir gün Allahım sana şükürler olsun..11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören,bilen koruyansın.. Çok sevinmem gerekse de herşeyi yarım yaşıyorum aslında.. Çünkü o kadar çok şifa bekleyen hasta var ki şu an hastanelerde.. Dostlar, onların babaları, anneleri ,sevdikleri , yakınları hepsine sen bu güzel günü yaşat Allahım..Evlerine, sevdiklerine kavuştur.. Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verenlere dualarım devam edecek.. Tesekkürlerime gelince ; bu zorlu süreçte yanımızda olan başta devlet büyüklerim,TFFyöneticilerim,başkanım Ali Şen,başkanım Ali Koç, sevgili büyüğüm Mehmet Ali Aydınlar, olmazsa olmaz çok değerli abilerim Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Mustafa Semiz, canım Özlem Cankurtaran, kardeşim Dilek Avşar her an her saniye yanımızda olduğunuzu bilmek çok önemliydi eksik olmayın, sağolun varolun.. Kıymetli dostlarımız, canım ailem,yakınlarımız,sevenlerimiz,sizler Allah herkesten razı olsun iyi ki varsınız hayatta herşey güzel gönlünüzün istediği gibi olsun. Kavacık Medistate hastenesinde başlayıp Maslak Acıbadem’de devam eden tedavimiz boyunca gece gündüz ellerinden geleni yapan bizi iyileştiren doktor, hemşire ve diğer sağlık personeline ne yazsam az.. Allahım sizleri korusun.. Tesekkürler Mücahit hoca, tesekkürler Serap hoca, tesekkürler Gülcihan hoca.. Tedavi şekline gelince; TC Saglık Bakanlığınca uygulanan bir tedavi protokolu var.Bu tüm hastanelerde kişinin hastalık seviyesine göre aynı.Farklı ilaç veya tedavi şekli yok .Vücudun gücü devreye giriyor orada.Virüs mü güçlü sizin vücudunuz mu ? Savaş başlıyor.Bu sebeple zararlı alışkanlıklarınızı bırakın bir an önce şu yaşananlar vesile olsun.Sağlığınızın ve hayatımızın kıymetini bilin.. SEVGİYLE KALIN ,SAĞOLUN…
Otro mito del fútbol turco, el entrenador del Galatasaray Fatih Terim, que también había sido contagiado por el COVID-19, fue dado de alta el pasado 30 de marzo.
Según las cifras oficiales turcas ofrecidas este lunes, el país ha registrado 27 mil casos, con 574 fallecidos.
*Con información de AFP