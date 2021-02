David Erón pone a las chapinas a bailar con su tema “Caderas”

David Erón ha deleitado a los guatemaltecos con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Caderas” en colaboración con Juanse Quintero.

“Este tema tiene un ritmo pegajoso para bailarlo con esa persona especial. La compusimos junto a Juanse Quintero y Rick Nova, Wayk Montes en la producción. Esperamos poner a bailar y a mover las caderas a todo el mundo”, comenta David Erón sobre su lanzamiento.

“Debido a la pandemia tuvimos que retrasar esta colaboración pero luego de que se abriera el país (Colombia) decidimos grabar el videoclip en las afueras de la ciudad de Medellín. Además tuvimos que darle un stop a todo pues me enferme de COVID-19 pero debido a mi condición, que me gusta hacer ejercicios y alimentarme sano, no tuve ninguna dificultad y me recupere rápido”, agrega el artista colombiano.

Este videoclip tiene una energía fresca y juvenil, y además de presentar hermosas mujeres también David Erón y Juanse juegan un papel importante.

“Decidimos realizar esta colaboración pues antes de la pandemia compartimos escenarios juntos. Al presentarle la idea a Juanse la química fluyó y dejó como resultado ‘Caderas'”, agrega.

Por el momento y debido a los protocolos de la pandemia, David Erón no ha podido visitar varios países y se encuentra realizando gira de medios de manera virtual.

“A mis amigos de Guatemala les mando un gran saludo. Por favor cuídense mucho, no bajen la guardia y espero poder verlos pronto y presentar mi propuesta musical”, finaliza el colombiano que espera con ansias visitar Guatemala.

Para conocer más sobre su música puede seguirlo en redes sociales:

Facebook: ►@davideronmusic

Instagram: ►davideronmusic