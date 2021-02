Sebastián Bini expresa su molestia por el ingreso de afición a la final de ida

El director técnico de Municipal, Sebastián Bini, ha hablado sobre la presencia de aficionados que hubo en el estadio David Cordón Hichos, en la final de ida del Torneo Apertura 2020.

A pesar que existen restricciones para el ingreso de personas a los estadios, por la pandemia del coronavirus, los seguidores del pecho amarillo ingresaron al David Cordón Hichos.

“No puedo entender cómo hay gente a la que se le ocurre llenar un estadio en plena pandemia; sinceramente parecía un partido normal”, indicó.”

Añadiendo que “al final a mí me tiraron un vaso de cerveza y la verdad es que me parece que es algo que está fuera de la realidad”.

#ÁrbitrosFedefut Designaciones Arbitrales 🏆FINAL / Juego Vuelta

🇬🇹Liga Nacional / Torneo Apertura 2020-2021. pic.twitter.com/pQRs9BVJN7 — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) February 5, 2021

Investigar más a fondo

El estratega sudamericano dijo que las entidades correspondientes deberían de realizar una investigación a profundidad, debido a que es una falta de respeto.

#Apertura2020 | Así lucen las instalaciones del estadio David Cordón Hichos 📸 @noel_solis pic.twitter.com/0wEcNl8Hky — El Mejor Equipo (@EUDeportes) February 4, 2021

“Se ríen del ministerio de salud, se ríen de la salud y me parece que ese es un problema (…) No me entra en la cabeza cómo pudieron haber llenado el estadio como lo llenaron”, se expresó.

Este viernes la jefa de gestión de riesgo del Ministerio de Salud y Asistencia Social, Virgina Herzig, dijo que dependiendo de los informes que se reciban, se podrían tomar ciertas acciones.

#Apertura2020 | Virginia Herzig Jefa de Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud abordaron en conferencia sobre el tema de la afición que asistió ayer al estadio en el juego entre Guastatoya y Municipal. 📹: @noel_solis pic.twitter.com/lk7IbQKLJj — El Mejor Equipo (@EUDeportes) February 5, 2021

Un resultado que se puede remontar

Sobre la partido de vuelta, que se jugará este domingo a las 11:00 horas en el estadio El Trébol, Bini dijo que faltan 90 minutos, los cuales se pueden alargar un poco más.

“Estamos pensando en este partido, en lo que debemos hacer para ganarlo (…) Lo del bicampeonato lo estamos manejando muy tranquilos”, manifestó.

El plantel rojo entrenará este sábado, posteriormente se concentrará y el domingo llegarán al recinto deportivo a las 9:15 horas.