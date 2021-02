“Esme La Chapina” denuncia que intentaron asesinarla y secuestrar a su hijo

“Esme La Chapina” compartió una transmisión en vivo en donde exponía que había sido atacada por sujetos desconocidos en la ruta nacional 14, específicamente en el puente El Cantil, jurisdicción de Escuintla.

¿Qué sucedió?

Según la polémica youtuber, sujetos a bordo de un vehículos los interceptaron, los despojaron de sus pertenencias y posteriormente dispararon en contra de ellos. Además, la guatemalteca agregó que se quisieron llevar a su hijo y a los demás niños que viajaban con ellos.

Durante su transmisión dejó claro que se encontraban con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), a quienes agregaba que los habían “intimidado más” y que “no les estaban ayudando”.

Tras su publicación, “Esme La Chapina” recibió muchas críticas pues muchos usuarios agregaron que se trataba de un montaje y una historia falsa. De click en la imagen para ver el video:

Ante los comentarios negativos, la youtuber compartió otro mensaje: “No daré más detalle, pero si les dejo muy en claro dejen de juzgar sin saber la versión de los echos al cien, y si, me intentaron asesinar y robar a mi bb, Ojala jamás nunca les toque pasar por una situación como la que pase el día de hoy. Yo jamás voy a tentar por la vida de mi familia a cambio de seguidores, no sea imbécils, eso no es un chiste dejen de ser tan inútils y mejor pídanle a Dios que mañana no les toque pasar por algo como esto. Con esto me despido Posdata: cuiden a sus hijos Y tengamos más empatia por los demás solo así Guatemala estará segura”.

Luego agregó: “Y si tengo faltas de ortografía, es lo que menos me importa en estos momentos”.

Algunos de sus fans exigieron a la PNC que resguarden más ese lugar pues existen varias denuncias en redes sociales que asaltan en dicho lugar.

