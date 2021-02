¿Implantes nuevos? Aislinn Derbez posa con atrevido escote

Aislinn Derbez encendió las redes sociales dejando sin palabras a sus fans tras publicar una candente foto.

La actriz presume un enorme y atrevido escote y deja ver sus atributos, lo que generó innumerables reacciones por parte de sus fanáticos.

En la imagen se le ve disfrutar de la naturaleza en lo que parece ser una zona boscosa, ya que la famosa está sentada encima de la rama de un árbol, mientras dirige la mirada hacia el atardecer.

Pese a que la luz del sol da justo en su rostro, lo que hizo destacar sus ojos claros, los usuarios se percataron más del tremendo escote que presume ante la cámara.

“Los invito a pasar a @lamagiadelcaos a escuchar los últimos lives que están en el IGTV, están de locura no se van a arrepentir 🤯🥰”, escribió.

Las reacciones no se hicieron esperar y aunque muchos aplaudieron su belleza, algunos le preguntaron si se había puesto implantes.

“Qué bella eres 😍😍”

“Cada día más hermosa, ¿te pusiste senos?”

“Parece que te operaste el busto”

“La separación te cayó de maravillas, estás guapísimas”

“Algo le pasó a tu busto, ¿más grande?”

“Wowwww te ves increíble”

En la posta, ella aprovechó para compartir a sus seguidores los lives más recientes que realizó para su podcast La Magia del Caos, en donde suele compartir entrevistas, diálogos e impresiones sobre temas relacionados con la experiencia personal.

La actriz abre su corazón

A casi un año de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación, los detalles en torno a esta ruptura continúan generando controversia.

Fue ella quien recientemente comentó que la razón detrás de su divorcio fue la incompatibilidad de ideas, a pesar de que ambos aún guardan un gran afecto por el otro y se mantienen cordialmente unidos por el bienestar de su hija Kailani.

“Amo al papá de mi hija, con todo el corazón. Lo amo y siempre lo amé, incluso cuando se acabó el enamoramiento nos seguíamos amando impresionante, pero empezó a pasar eso, que decíamos es que ‘tú vas para acá’, ‘yo voy para acá’, ‘tú crees esto’ y ‘yo creo esto’”, describió.

“No está funcionando, no está siendo compatible, no hay compatibilidad mental en muchos aspectos y eso no significa que te tengas que quedar”, puntualizó.