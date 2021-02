LeBron James responde las recientes declaraciones de Ibrahimovic criticando su lucha social

El futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic, además de ser uno de los mejores delanteros de la última decada, también es conocido por sus fuertes declaraciones tanto fuera como dentro de la cancha.

La estrella del Milan y uno de los máximo goleadores de la Serie A de Italiafue crítico del accionar de LeBron James, quien además de ser una leyenda de la NBA es uno de los líderes deportivos del movimiento Black Lives Matter.

Estas declaraciones de Zlatan se dieron en una entrevista al sitio oficial de la UEFA, donde tocó varios temas incluyendo la crítica a la estrella de Los Ángeles Lakers.

Segundo round en la pelea LeBron James-Zlatan Ibrahimovic: la dura respuesta de la estrella de la NBA ante las críticas por hablar de política https://t.co/sf5fNCMq8y — Infobae Deportes (@infobaedeportes) February 27, 2021

Las palabras de Zlatan

“Lo que hace es fenomenal, sin embargo, no me gusta cuando la gente con cualquier tipo de estatus habla de política. Haces lo que se te da bien. Juego al fútbol porque soy el mejor jugando al fútbol. No hago política. Si fuera político, me dedicaría a la política”

“Este es el primer error que cometen los famosos cuando sienten que han llegado. Para mí, es mejor mantenerse alejado de estos temas y hacer lo que se te da bien, de lo contrario te arriesgas a no causar una buena impresión”, manifestó el sueco.

Ibrahimovic corona a Ronaldo y deja un recado a LeBron James: "Es un error de las personas cuando se vuelven famosas…"https://t.co/R41AYYVtjr pic.twitter.com/2xQ7cOgs3g — Fútbol Internacional (@MarcaFutbolint) February 26, 2021

LeBron James no se quedó callado

Tras la victoria por 102 a 93 de Los Angeles Lakers sobre los Portland Trail Blazers para mantenerse en la tercera posición de la Conferencia Oeste, James habló con la prensa y le respondió con dureza al sueco.

“Tengo más de 300 niños en mi escuela que necesitan una voz y yo soy su voz… Nunca me callaré cuando algo está mal. Yo hablo por mi gente, hablo de igualdad, de injusticia social, racismo, supresión de voto sistemática. Soy el tipo equivocado al que acudir: siempre hago mis deberes”, manifestó la estrella estadounidense.

Zlatan Ibrahimović opinó sobre James: "Dedícate a lo que haces bien, aléjate de la política." La respuesta de LeBron James.👇 #NBA pic.twitter.com/zMMCP5Iu0E — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 27, 2021

Durante su relato, LeBron también rememoró unas viejas declaraciones del sueco: “No hay manera de que me limite solo a dedicarme a los deportes porque entiendo esta plataforma y lo poderosa que es mi voz. Es gracioso que él diga eso: creo que en 2018 fue él quien dijo, cuando estaba en Suecia, que sintió racismo porque su apellido no era una apellido normal (en Suecia). ¿Correcto? Dijo eso, ¿verdad? Creo que lo dijo”.

Cabe destacar que este no es el único enfrentamiento público que tuvo el futbolista en el último tiempo, ya que también mantuvo un fuerte encontronazo (primero dentro de la cancha y luego fuera de ella) con Romelu Lukaku.