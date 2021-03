Aislinn Derbez celebra su pre-cumpleaños en atrevido mini bikini

Un día antes de su cumpleaños, Aislinn Derbez no dudó en compartir con sus seguidores su esbelta figura en un bikini color naranja con blanco.

En la publicación de Instagram, la actriz aseguró sentirse dichosa por estar cerca de celebrar un año más de vida este 18 de marzo, llegando así a los 34 años.

Entre emoticones reforzó su emoción en la publicación, que a las pocas horas logró más de 550 mil me gusta entre sus seguidores.

Aunque no refirió su destino, se puede ver su ubicación en Azulik, en Tulum, donde se tomó una selfie con el fondo de un agradable entorno con mucha luz en un lugar hecho con fibras vegetales.

Entre sus amigos famosos que reaccionaron a la reciente publicación de su escapada de celebración de cumpleaños se encuentran Rossana Nájera, Sarah Kohan y, por supuesto, su ex pareja Mauricio Ochmann, con quien a finales de febrero celebró el cumpleaños número tres de su hija Kailani.

Aislinn Derbez dejó con la boca abierta a todos sus fans tras compartir unas sesión de fotos bastante diferente a lo que los tenía acostumbrados.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz subió unas imágenes posando en atrevida lencería de encaje transparente, de color negro, desatando la lujuría de muchos.

“Y pues @henryjimenz me convenció y me tomó estas fotos y si me gustaron 🥰 y bueno.. aquí esperando a que @ederbez juzgue mi foto… lo bueno es que ya conoce bien a @henryjimenz así que arréglense entre ustedes… 😂”, escribió.