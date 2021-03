Beneficios de la vacuna de AstraZeneca superan sus riesgos, dice la OMS

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyeron este viernes que los beneficios de la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por AstraZeneca superan sus riesgos, e insistieron en su importancia para continuar con la campaña de inmunización.

“La vacuna AstraZeneca continúa teniendo un perfil beneficios-riesgo positivo, con un enorme potencial para prevenir las infecciones y reducir los decesos en el mundo”, aseguró en un comunicado el comité consultivo mundial de la seguridad de las vacunas (GACVS) de la OMS.

Expertos destacaron que las trombosis o embolias “ocurren naturalmente y no son infrecuentes”, y también ocurren a causa del coronavirus.

El comité GACVS reconoció que se han detectado casos “excepcionales” de trombos cerebrales después de que los pacientes en Europa fueran inyectados con la vacuna AstraZeneca, pero indicó que “no es seguro que estos hayan sido causados por la vacunación”.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) había dictaminado el jueves que la vacuna era “segura y eficaz”.

Las autoridades sanitarias europeas han detectado 18 casos de trombosis cerebrales, de un total de más de 20 millones de vacunados con AstraZeneca, y “una relación de causalidad con esos sucesos excepcionales no ha sido establecida por el momento”.

Este viernes, varios países de Europa retomaron la vacunación con AstraZeneca, tras varios días de interrupción por los temores a los casos de trombosis.

Los primeros en reanudar el proceso de vacunación fueron, entre otros, Italia, Francia y Alemania.

Otros países, entre ellos, España, Holanda y Portugal, volverán a utilizar el fármaco la próxima semana.

Autoridades reiteran que la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca es fundamental para no frenar la campaña de vacunación.

"We urge countries to continue using this important #COVID19 vaccine.

The AstraZeneca vaccine is especially important because it accounts for more than 90% of the vaccines being distributed through #COVAX"-@DrTedros #VaccinEquity

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 19, 2021