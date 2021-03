Denuncian al alcalde de Villa Canales por vacunarse contra Covid-19

Una denuncia penal fue presentada este viernes en contra del alcalde de Villa Canales, Guatemala, Julio Marroquín, por haberse vacunado contra el Covid-19.

La acción fue planteada por el diputado Aníbal Samayoa, de la bancada Humanista, quien consideró que el jefe edil pudo haber incurrido en una serie de delitos, incluido abuso de autoridad.

Ello tomando en cuenta que permitió que se le aplicara la primera dosis a pesar de no ser parte del personal de salud y demás grupos incluidos en la fase 1 del Plan Nacional de Vacunación contra el Coronavirus.

El legislador calificó a Marroquín como un “irresponsable” por no acatar los protocolos establecidos y enfatizó que ningún funcionario está por encima de la ley.

El parlamentario compartió en sus redes sociales las fotografías del momento en el que acudió al Ministerio Público para denunciar a Marroquín y parte del documento en donde expone el caso.

En el documento se expone la petición para que de oficio o por medio de la denuncia se inicie una investigación penal contra quienes resultan responsables del hecho ocurrido en Villa Canales.

“El señor alcalde y funcionarios municipales se administraron arbitrariamente la vacuna contra el Covid-19 sin ser de la población priorizada, contraviniendo las disposiciones oficiales sobre la pandemia”, escribió.

Según Samayoa, las figuras delictivas en las que se podrían encuadrar los actos de estas personas son:

El procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, consideró como reprochable ética y legalmente la conducta del alcalde de Villa Canales.

A su criterio, el caso debe ser investigado para sentar un precedente.

El magistrado de conciencia coincidió en que “no hay nadie superior a la ley”.

Por aparte, el secretario general en funciones de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Óscar Argueta, dijo que se requirió información para conocer si Marroquín aún es miembro del partido.

De ser así, será llevado ante el Tribunal de Honor de la organización política, aseguró.

#EUCoronavirus "Nunca pensé en qué tan malo pudiera ser. No es en mala fe", dijo el alcalde cuando se le preguntó por qué no rechazó la vacuna ya que no figura como un trabajador de Salud en primera línea.https://t.co/u8lxjz8Csc

— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 19, 2021