Dos profesionales de la salud se refirieron este viernes a la situación que se registra en el país, que enfrenta la tercera ola de contagios de Covid-19. Ello tomando en cuenta que se acerca el descanso por Semana Santa.

En el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, Iris Cazali, epidemióloga y jefa de Infectología del hospital Roosevelt, señaló que el repunte de casos que se observa en la actualidad se da por dos razones específicas.

Una es porque se han relajado las medidas de prevención y la otra que no se ha inmunizado a la población, por lo que el virus tiene la opción de continuar propagándose.

En tanto, Carlos Fernando Grazioso, infectologo Pediatra y jefe del área de Infectología del hospital general San Juan de Dios, dijo que se había visto un descenso progresivo de contagios durante los últimos dos meses, después del alza que hubo por las fiestas navideñas.

Sin embargo, en los últimos 15 días se ha observado un nuevo aumento de casos de coronavirus en la red hospitalaria pública y privada.

“Es un momento crítico e importante porque por la proximidad de la Semana Santa el riesgo de que (los centros asistenciales) colapsen es alto”, señaló.

A su criterio, vale la pena tomar todas las medidas de prevención. No es por ser alarmistas, pero sí se debe tomar conciencia de que es un momento importante en cuanto a la pandemia, enfatizó.

La doctora Cazali coincidió en el riesgo que representa el descanso de la semana mayor.

“Es un factor de riesgo grande, porque la gente está cansada y busca divertirse. Además, tiene la falsa sensación de que el virus, por el descenso de casos que hubo, ya no existe”, dijo.

Agregó que en la medida en que se aflojen las restricciones los contagios se irán incrementando.

Piden responsabilidad individual

El Ministerio de Salud publicó este viernes una serie de disposiciones que entran en vigencia a partir de este viernes, con las que se busca reducir el impacto de la pandemia.

Entre estas se incluye la restricción de horarios y aforos en playas, balnearios, ríos, centros comerciales, restaurantes y tiendas, entre otros.

Grazioso consideró que se deben atender estas recomendaciones y que exista la combinación de salir, si así lo desean los guatemaltecos, pero actuando de forma responsable.

A su criterio, en este primer año de pandemia se ha aprendido sobre el virus y ya se conoce cómo se transmite, así como las medidas a tomar, especialmente en cuanto al uso de la mascarilla.

“Aprovechemos el descanso para la salud mental, porque la pandemia afecta física y emocionalmente. Pero se debe actuar de forma racional”, mencionó.

Por su parte, Cazali indicó que siempre ha considerado que lo más importante es que la sociedad conozca cuál es su responsabilidad frente una situación como la que se vive.

“Mientras el ciudadano conozca que se están elevando los casos y que el virus no ha desparecido, debe mantener las medidas. Desafortunadamente no siempre se toma la responsabilidad de forma individual y se espera que alguien más instruya sobre qué hacer”, expuso la entrevistada.

No se debe esperar necesariamente a que se dicten ciertas restricciones para protegerse en Semana Santa. Como ciudadanos se debe saber que esto no ha terminado y apoyar para que los familiares y personas cercanas no enfermen, concluyó.