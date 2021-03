Este sábado se realizaron las clasificaciones del Gran Premio de Bahréin, que se correrá el domingo en el inicio de la temporada 2021 de la Fórmula Uno.

El holandés Max Verstappen, de Red Bull, se impuso en la sesión de clasificación este sábado y obtuvo la ‘pole position’.

Lewis Hamilton, actual monarca quedó segundo, mientras que Valtteri Bottas (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fueron tercero y cuarto este sábado.

March 27, 2021