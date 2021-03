Kamala Harris habló con el presidente Alejandro Giammattei sobre las causas de la migración

La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, sostuvo una comunicación telefónica con el presidente Alejandro Giammattei según se dio a conocer por medio de un comunicado oficial publicado por la Casa Blanca.

En parte de dicha comunicación se “reafirmó el compromiso de la administración de trabajar juntos y expandir las alianzas para beneficiar a la gente de la región”, se indicó.

Según indica el comunicado, ambos funcionarios hablaron de los riesgos significativos para quienes abandonan sus hogares y emprenden el peligroso viaje a Estados Unidos, especialmente durante una pandemia mundial.

En parte del comunicado se indica lo siguiente:

I spoke with President Giammattei of Guatemala today to discuss coordinated action to address the root causes of migration to the United States, and to develop and put in place innovative solutions that improve conditions for people in their home countries. pic.twitter.com/GZInAyhj30

