El alcalde de Ipala, Chiquimula, Esduin Javier Javier, acudió este martes a la embajada de Estados Unidos en Guatemala para pedir una audiencia y poder aclarar los señalamientos en su contra.

Recientemente el Ministerio Público (MP) presentó una solicitud de antejuicio contra el jefe edil, conocido como “Tres Quiebres”, por su presunta vinculación con una estructura dedicada al narcotráfico.

Javier llegó a la sede diplomática y colocó una serie de letreros en las afueras, con mensajes dirigidos al embajador William Popp.

“Respetable embajador de Estados Unidos en Guatemala: Debido a los señalamientos de narcotráfico que el Ministerio Público hace a mi persona, hoy estoy a su disposición para aclarar mi situación, por lo que solicito una audiencia con su persona”, se leía en uno de los mensajes.

“Como ipalteco siento que es mi deber aclarar mi situación por el bien del pueblo al que tanto quiero y que los ipaltecos se sientan seguros de que no tienen un narco-alcalde”, detallaba otro.

Según Javier, en la embajada se le indicó que será recibido por Popp en los próximos días, pero se le notificará la fecha exacta por vía telefónica.

Por medio de una transmisión realizada por Facebook desde el lugar, el alcalde indicó que él trabaja por el bienestar de su pueblo.

Aseguró que se le está acusando sin pruebas y por eso está solicitando poder esclarecer los hechos que se le atribuyen.

Incluso dijo estar dispuesto a renunciar al cargo para ponerse a disposición de las autoridades si es que en realidad hubiera indicios que lo vinculen con los actos ilícitos.

Javier aseguró que construyó una vida de trabajo, pues empezó a laborar desde los ocho años y lleva más de 40 años haciéndolo.

“Por eso no me gustan las situaciones que se dan. No me gusta agachar la cabeza a nadie. Después de tanto trabajo que se ha hecho vienen a querer desboronar”, expresó.