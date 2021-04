Hija de Lucero muestra los estragos de la pandemia en su rostro

Lucerito Mijares, la hija de Lucero y Manuel Mijares, dio de qué hablar en redes sociales pues aseguró que la pandemia la tiene demacrada y aburrida por el confinamiento.

“Este es mi primer Live, vean lo demacrada que estoy, no lo puedo creer, no, no manches (…) parezco señora y la verdad no tengo idea de cómo esto está pasando. Mi días en cuarentena son lo peor. Además hace un calor”, dijo en una transmisión en vivo.