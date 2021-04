“¿Qué le paso?” Ricky Martin luce irreconocible para su nuevo lanzamiento musical

“Canción Bonita” es una declaración de amor a Puerto Rico, una historia encantadora que se ha venido tejiendo desde que Carlos Vives y Ricky Martin se conocieron hace muchos años en esa isla, la misma que ha inspirado varios de sus éxitos musicales.

Colores vibrantes, energía contagiosa, vibra positiva y hasta el calor de La Isla del Encanto son varios de los elementos que unen a este par de leyendas musicales y que van a encontrar en “Canción Bonita”.

El video estuvo bajo la dirección de Carlos Pérez (Elastic People) y fue filmado en el Viejo San Juan, Piñones y el icónico bar El Batey, destacando la estética, la cultura y la historia de Puerto Rico.

“Espero que esta canción llegue al corazón de la gente y que el mundo conozca la belleza de San Juan, su importancia en la música para las corrientes contemporáneas, su gente increíble y la belleza de uno de los lugares más alucinantes del mundo”, expresó Carlos Vives sobre lo que representa esta canción.

“Siempre quiero regresar a San Juan, pero regresar esta vez con Ricky para cantarle y declararle nuestro amor, es un recuerdo para toda la vida. Si quieren saber por qué los artistas puertorriqueños son tan carismáticos y exitosos, caminen por San Juan con nosotros oyendo ‘Canción Bonita’”, concluyó el artista.

“‘Canción Bonita’ es el tema perfecto para esta colaboración con mi hermano Carlos Vives. El amor de Carlos por Puerto Rico es genuino y esto le da un valor auténtico a la letra. Una verdadera celebración a nuestra tierra que tanto nos regala. Estoy seguro de que lo van a disfrutar tanto como nosotros”, expresó Ricky Martin.

Un look diferente

Además del asombroso dueto, una de las cosas que más llamo la atención fue el look de Ricky Martin. Para este videoclip, el famoso luce una barba teñida.

“Es Ricky Martin? no parece él”, “Cuando canto lo reconcí no parece él”, “Qué feo se mira parece anciano”, “Ese look no te va Ricky”, fueron algunas reacciones de los fans.

