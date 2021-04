Eiza González no deja nada a la imaginación en transparente falda

Eiza González comenzó el año con el pie derecho, pues luego de los exitosos estrenos que ha tenido en el cine, también se ha convertido en una de as favoritas de la revista SHAPE.

La actriz protagonizó una candente sesión de fotos, además de la portada, donde dejó ver su belleza, sensualidad, y además de mostrarse como una mujer con imperfección.

Entre las imágenes que la modelo ha dado a conocer en sus redes sociales, publicó un par en el que se le ve luciendo increíble con un traje de baño de dos piezas en color negro, conjunto que combinó con una vaporosa falda transparente en tono blanco.

Para darle más realce a la publicación, bailó sobre la arena de la playa y mientras dejó sus huellas marcadas, no cabe duda que disfrutó la sesión completa.

Su última publicación en Instagram, donde es seguida por casi 7 millones de fans, ha generado más de mil 700 comentarios y casi 500 mil “me gusta”.

Confesiones de la actriz

Eiza González dijo sentirse muy orgullosa de su cuerpo, pese a tener celulitis y otras imperfecciones, en una entrevista en exclusiva con la revista SHAPE.

También indicó que a sus 31 años de edad se siente una mujer empoderada al aceptar su cuerpo.

“Hace cuatro años, me fui de viaje con mi novio de entonces y me fotografiaron paparazzi en la playa. Se podía ver celulitis en mi pierna en las fotos, y estaba tan avergonzada. Ahora me siento tan sexy cuando veo a mi celulitis o mi trasero, que es grande, con pequeños hoyuelos.