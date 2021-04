Alejandro Fernández y Anitta tienen COVID-19 previo a los Latin AMAs

Alejandro Fernández y Anitta dieron positivo a pruebas de detección de la COVID-19 a horas de que se celebre la gala de entrega de los Latin American Music Awards (Latin AMAs).

El cantante mexicano era uno de los invitados de honor en los premios, en los que inicialmente estaba previsto que recibiese el galardón “Ícono” en esta fiesta de la música latinoamericana a celebrar en la ciudad estadounidense de Sunrise (Florida).

Además tenía varios números musicales en la gala, incluyendo un homenaje al fallecido cantautor mexicano Joan Sebastian, en el que también estaba previsto que participaran Joss Favela y Natanael Cano.

Ayer por la mañana, El Potrillo tuvo que realizarse la prueba de antígenos que la cadena Telemundo exige a todos los que ingresan al BB&T Center, recinto deportivo donde se celebrará la gala este jueves.

Poco después, “fue sorprendido con el resultado positivo”, indicaron fuentes a distintos medios internacionales.

La semana pasada, Alejandro Fernández fue entrevista y aseguró que se había “cuidado muchísimo” desde que se desató la pandemia el año pasado.

”De hecho, esta es la primera vez que veo a la prensa o a gente que no es de mi círculo más íntimo”, dijo el músico, que explicó además que se había puesto ya una dosis de la vacuna contra la COVID-19.

Siguiendo el protocolo de producción de los Latin AMAs, él regresó a su hotel tras conocer el positivo y anoche seguía a la espera del resultado de la PCR, la prueba más eficaz para el diagnóstico de la COVID-19.

En el caso de Anitta, el resultado positivo lo recibió el lunes cuando llegó a ensayar. La artista iba a formar parte de la presentación del tema Mi niña, que haría con Myke Towers, Wisin y Maluma, pero este miércoles se confirmó que quedaba fuera de la gala.

Los representantes de la brasileña indicaron que se le han hecho cuatro pruebas y que dos dieron como resultado positivo y otros dos, negativo.

Allure cover 😍 Announcing my next single “GIRL FROM RIO” coming on APRIL 30th @Allure_magazine pic.twitter.com/ph3vtq5p2G

— Anitta (@Anitta) April 15, 2021