Alcaldes de Villa Nueva y Huehuetenango dan positivo a Covid-19

Se confirmaron dos casos positivos de Covid-19 entre alcaldes municipales. Se trata de Javier Gramajo, de Villa Nueva, y Gustavo Cano, de Huehuetenango.

La comuna de Villa Nueva informó por medio de un comunicado que el jefe edil se ha realizado pruebas de forma regular, en cumplimiento a los protocolos del Ministerio de Salud.

Y fue el 19 de abril que se constató por medio de un test que había contraído Covid-19, por lo que de inmediato se procedió a iniciar con la cuarentena respectiva.

Agregó que Gramajo presenta síntomas leves y se encuentra bajo tratamiento. Mientras tanto, continuará trabajando desde su área de aislamiento.

De igual forma, las autoridades municipales reiteraron el llamado a los vecinos para que continúen tomando las medidas de prevención ante el coronavirus.

Entre estas resaltaron el uso de la mascarilla, mantener el distanciamiento social y la higiene constante de manos.

